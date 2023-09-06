Sempat Dituding Pelakor, Arawinda Kirana Mengaku Korban Pelecehan

JAKARTA - Arawinda Kirana membangkitkan lagi ingatan netizen tentang tuduhan pelakor yang pernah menjeratnya satu tahun lalu. Dia disebut sebagai orang ketiga dibalik bubarnya rumah tangga Guiddo Ilyasa dan Amanda Zahra.

Tegas, kini Arawinda Kirana menyatakan dirinya adalah korban kekerasan seksual, bukan seperti tudingan yang mengarah padanya selama ini. Melalui insta story, Arawinda memperlihatkan rangkaian kalimat dari @sashtrish, berisi tentang wanita yang terjebak dalam situasi pahit.

"Kejeblos ketemu orang dewasa dengan privilege sebagai laki-laki dan relasi kuasa yang dimiliki. Manipulasi, bujuk rayu, sampai terjadinya kekerasa seksual, intimidasi, dan victim blaming," dikutip pada Rabu (6/9/2023).

Bukannya selama ini bintang film Yuni itu berniat masa bodo terhadap kasus yang menimpanya. Hanya saja, Arawinda mengklaim adanya ancaman ketika hendak buka suara.

"Tapi saya diancam setiap kali saya ingin speak up," jelas Arawinda.

