HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Posan Tobing Sebut Band Kotak Langgar UU Hak Cipta, Ini Lagu yang Dipermasalahkan

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |18:43 WIB
Posan Tobing Sebut Band Kotak Langgar UU Hak Cipta, Ini Lagu yang Dipermasalahkan
Posan Tobing laporkan band Kotak (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Posan Tobing melaporkan band Kotak ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, Rabu (6/9/2023). Posan melaporkan Tantri dkk atas kasus dugaan pelanggaran Hak Cipta.

Laporan Posan terhadap mantan grup bandnya itu terdaftar dalam nomor perkara LP/B/5290/IX/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 6 September 2023.

Posan kemudian menjelaskan sejumlah lagu yang dipermasalahkan pihaknya kepada band Kotak. Sebab, Tantri cs dinilai telah membawakan lagu milik Posan tanpa izin.

"Ya pokoknya banyak lagu-lagu lain yang juga ada ciptaan saya di dalamnya," tutur Posan Tobing.

Posan Tobing Sebut Band Kotak Langgar UU Hak Cipta, Ini Lagu yang Dipermasalahkan

Adapun lagu-lagu yang diciptakan Posan Tobing saat masih di Kotak yang dilarang dibawakan oleh Cella, Chua, dan Tantri adalah Berbeda, Cinta Jangan Pergi, Kerabat Kotak, Ku Ingin Sendiri.

Sementara lagu-lagu ciptaan Julia Angelia yang dilarang untuk dibawakan adalah Sendiri, Saat Ku Jauh, Terbang, Phobia, Satu Cinta, Tentang Hidup, Ijinkan Aku, Terluka.

Selain itu, Posan juga mempermasalahkan lagu-lagu band Kotak yang diciptakan bersama-sama seperti Masih Cinta, Kosong Teojoeh, Tinggalkan Saja, Pelan-Pelan Saja, dan Selalu Cinta.

Dalam laporan itu, Kotak dituding melanggar Pasal 9 juncto Pasal 113 Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

"Ancamannya 4 tahun penjara terus dugaan denda juga cukup besar ya sekitar Rp3 miliaran lah," kata kuasa hukum Posan Tobing, Jeris Napitupulu.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
