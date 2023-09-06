Raffi Ahmad Tak Larang Karyawannya Terima Endorse, Asal...

JAKARTA - Raffi Ahmad memiliki cukup banyak karyawan yang kini memiliki pekerjaan sampingan sebagai seorang konten kreator. Hal itu menyebabkan beberapa karyawannya sering mendapatkan endorse dan diminta untuk merekomendasikan produk atau makanan yang dikirim sebagai ajang promosi.

Menariknya, suami Nagita Slavina itu tak melarang para karyawannya mencari tambahan pendapatan dari kegiatan tersebut. Ia bahkan merasa bahwa pekerjaan sampingan karyawannya tersebut merupakan rezeki bagi mereka.

"Sama semuanya, rezekinya ada masing-masing," ungkap Raffi Ahmad saat ditemui baru-baru ini.

"Mereka itu misalnya Sus Lala, Sensen, Merry, Sus Rini, karyawan-karyawan lain kan mungkin dapat tambahan dari endorse, itu rezekinya mereka," lanjutnya.

Kendati begitu, ayah Rafathar Malik Ahmad tersebut tetap memberikan wejangan khusus untuk para karyawannya itu. Salah satunya untuk tetap menyadari prioritas pekerjaan mereka.