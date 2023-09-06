Disebut Pembohong oleh Ibunda Aldila Jelita, Ini Respon Indy Barends

JAKARTA - Ibunda Aldila Jelita, Marjam Abdurahman sempat menyebut jika Indy Barends pembohong. Pasalnya, sahabat dari menantunya tersebut enggan memberitahukan ke publik perihal rujuknya Indra Bekti dan putrinya, Aldila Jelita.

Mendengar pernyataan Marjam, Indy mengaku heran mengapa namanya ikut terseret. Padahal ia tak berniat untuk ikut campur dalam rumah tangga sahabatnya itu.

"Gue juga dengar nama gue dicolek-colek, gue bingung. Maksud gue kan sebagai teman dekat nggak berusaha ikut campur soal urusan mereka ya tapi gue mengucapkan apa adanya," ungkap Indy Barends kepada awak media di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa, 5 September 2023.

Indy Barends pun mengatakan jika saat momen rujuk Bekti dan Dhila itu dirinya diminta untuk tidak memberitahukan kepada siapapun, termasuk ibunda Aldila. Sebagai seorang sahabat, tentu Indy Barends akan menuruti permintaan Bekti.

Lagi-lagi Indy Barends menegaskan dirinya hanyalah sahabat dari Bekti sehingga tak ingin terseret dalam permasalahan apapun, termasuk kisruh antara Bekti dan Dhila dengan ibunya.

"Kalaupun misalnya pas di hari mereka rujuk itu Bekti memang meminta gue gak usah bilang sama siapa-siapa, gue harus menghargai dong. Kalau dibilang gue pembohong, gue bohong apanya? Gue kan ada bersama Bekti kalau urusan ibu dan anak itu mereka ada urusan sendiri jangan bawa-bawa gue," pungkasnya.