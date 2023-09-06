Aurel Hermansyah Ancam Oknum Fans Fuji yang Menuduhnya Sewa Buzzer

JAKARTA - Aurel Hermansyah tidak tinggal diam setelah dihina dan dituduh telah menyewa buzzer untuk menjodohkan-jodohkan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid.

Tuduhan itu dibuat oleh oknum fans garis keras Fuji dengan akun Instagram @sangpemujaku yang merasa tidak terima dengan perlakuan keluarga Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar.

Lewat unggahan do Instagram story-nya, @sangpemujaku membagikan tangkapan layar berupa pesan DM Aurel hermansyah yang membalas Instagram story-nya.

"Udah saya capture ya. Udah saya kasih lihat ke pengacara saya. Tinggal tunggu dijemput aja," isi pesan DM Aurel Hermansyah, dikutip dari Instagram @sangpemujaku, Rabu (6/9/2023).

Alih-alih takut dan meminta maaf atas tindakannya, oknum tersebut malah balik menantang istri dari Atta Halilintar tersebut.

