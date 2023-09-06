Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aurel Hermansyah Ancam Oknum Fans Fuji yang Menuduhnya Sewa Buzzer

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |12:36 WIB
Aurel Hermansyah Ancam Oknum Fans Fuji yang Menuduhnya Sewa Buzzer
Aurel Hermansyah ancam oknum yang menuduhnya sewa buzzer. (Foto: Instagram/@aurelie.hermansyah)
A
A
A

JAKARTA - Aurel Hermansyah tidak tinggal diam setelah dihina dan dituduh telah menyewa buzzer untuk menjodohkan-jodohkan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid.

Tuduhan itu dibuat oleh oknum fans garis keras Fuji dengan akun Instagram @sangpemujaku yang merasa tidak terima dengan perlakuan keluarga Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. 

Lewat unggahan do Instagram story-nya,  @sangpemujaku membagikan tangkapan layar berupa pesan DM Aurel hermansyah yang membalas Instagram story-nya.

"Udah saya capture ya. Udah saya kasih lihat ke pengacara saya. Tinggal tunggu dijemput aja," isi pesan DM Aurel Hermansyah, dikutip dari Instagram @sangpemujaku, Rabu (6/9/2023).

Alih-alih takut dan meminta maaf atas tindakannya, oknum tersebut malah balik menantang istri dari Atta Halilintar tersebut.

BACA JUGA:

Aurel Hermansyah Hamil Anak Kedua, Atta Halilintar: Insya Allah Lahiran Awal November 

Halaman:
1 2
