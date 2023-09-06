Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Didiagnosa Skoliosis, Fuji Keluhkan Tubuhnya yang Miring Ketika Mengenakan Dress

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |12:22 WIB
Didiagnosa Skoliosis, Fuji Keluhkan Tubuhnya yang Miring Ketika Mengenakan Dress
Fuji idap skoliosis (Foto: Instagram/fuji_an)
A
A
A

JAKARTA - Fuji mengatakan bahwa dirinya didiagnosa mengalami skoliosis. Akibat mengalami kelainan pada tulang belakangnya, ia pun mengaku tak pernah merasa kuat untuk duduk dalam waktu yang lama.

Meski begitu, adik ipar mendiang Vanessa Angel ini mengaku bahwa kondisinya sudah jauh membaik.

"Alhamdulillah baik, aku juga udah bukan usia pertumbuhan jadi udah nggak naik tingginya jadi aman kalaupun nggak operasi," kata Fuji saat ditemui di Kawasan Jakarta Barat belum lama ini.

Fuji tak memungkiri jika penyakit tulang belakang itu cukup mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Sebab, dia merasa kemiringan tubuhnya sangat terlihat ketika menggunakan dress.

Fuji

"Berasa pegal kalau duduk 30 menit tuh nggak nyaman, jadi harus gerak terus, kalau duduk badannya miring, kalau pake dress ketat itu kelihatan miring," jelasnya.

Untuk mengatasi skoliosis yang dialaminya, Fuji memilih rutin melakukan olahraga pilates. Dia juga kerap menghindari membawa beban lebih dari 3 kilogram untuk menjaga ketahanan tulang belakangnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3184964/fujianti_utami_putri-PO60_large.jpg
Fuji Pakai Gelang Mewah, Harganya Capai Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155630/fujianti_utami_putri-ZGmU_large.jpg
Mayang Kecewa Tak Bisa Bertemu Gala Sky, Fuji: Selama Ini ke Mana Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/33/3143719/fuji_dan_verrell_bramasta-cU0C_large.jpg
Fuji Jawab Rumor Asmara dengan Verrell Bramasta: Kalau Jodoh Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141351/haji_faisal-qAdx_large.jpg
Soal Besanan dengan Venna Melinda, Haji Faisal: Kita Bisa Menyesuaikan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3134964/fuji_utami-r5Ps_large.jpg
Alasan Venna Melinda Kagumi Sosok Fuji Utami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/33/3126975/fuji_shin_tae_yong-tHp0_large.jpg
Ketika Fuji Ajarkan Shin Tae Yong Tren TikTok Velocity, Luwes Banget
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement