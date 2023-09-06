Didiagnosa Skoliosis, Fuji Keluhkan Tubuhnya yang Miring Ketika Mengenakan Dress

JAKARTA - Fuji mengatakan bahwa dirinya didiagnosa mengalami skoliosis. Akibat mengalami kelainan pada tulang belakangnya, ia pun mengaku tak pernah merasa kuat untuk duduk dalam waktu yang lama.

Meski begitu, adik ipar mendiang Vanessa Angel ini mengaku bahwa kondisinya sudah jauh membaik.

"Alhamdulillah baik, aku juga udah bukan usia pertumbuhan jadi udah nggak naik tingginya jadi aman kalaupun nggak operasi," kata Fuji saat ditemui di Kawasan Jakarta Barat belum lama ini.

Fuji tak memungkiri jika penyakit tulang belakang itu cukup mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Sebab, dia merasa kemiringan tubuhnya sangat terlihat ketika menggunakan dress.

"Berasa pegal kalau duduk 30 menit tuh nggak nyaman, jadi harus gerak terus, kalau duduk badannya miring, kalau pake dress ketat itu kelihatan miring," jelasnya.

Untuk mengatasi skoliosis yang dialaminya, Fuji memilih rutin melakukan olahraga pilates. Dia juga kerap menghindari membawa beban lebih dari 3 kilogram untuk menjaga ketahanan tulang belakangnya.