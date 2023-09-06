Fuji Utami Dicap Sombong karena Kelakuan Mantan Manajer: Aku Gak Tahu Apa-apa

JAKARTA - Selebgram Fuji Utami mengaku sempat dicap sombong oleh sejumlah brand ternama karena kelakuan eks manajernya.

Hal ini diceritakan Fuji saat hendak melaporkan mantan rekan kerjanya itu atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan ke Polres Metro Jakarta Barat.

"Rusak dong (hubungan aku sama brand) karena posisinya aku nggak tahu apa-apa, brand-brandnya ngeliat aku agak kesel dong, sombong banget katanya, contohnya aku harusnya upload tanggal 1 tapi diupload sama oknum ini tanggal 10," kata Fuji Utami kepada wartawan belum lama ini.

Mantan kekasih Thariq Halilintar itu juga merasa nama baiknya dicemarkan oleh terduga pelaku. Sebab, kelakuan mantan manajer yang tak disebutkan namanya itu telah membuat jadwal kerjanya berantakan.

Adik mendiang Febri Andriansyah tersebut juga mengaku sakit hati karena tak menerima hasil kerja dari kegiatan endorse bersama brand-brand ternama. Dia juga mengklaim telah menuai kerugian fantastis.