HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Umumkan Kehamilan, Angel Pieters Ungkap Jenis Kelamin Calon Anak Pertamanya

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |11:58 WIB
Umumkan Kehamilan, Angel Pieters Ungkap Jenis Kelamin Calon Anak Pertamanya
Angel Pieters hamil calon anak pertama (Foto: Instagram/angelpieters)
A
A
A

JAKARTA - Angel Pieters datang dengan kabar bahagia. Setelah resmi menikah dengan Andreas Paramawidya Wisesa pada 30 Januari 2023 lalu, kini pelantun Bila tersebut mengabarkan bahwa dirinya tengah hamil.

Kabar bahagia tersebut diungkapkan oleh perempuan 26 tahun ini melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Angel memperlihatkan sebuah test pack digital bertuliskan 'pregnant' pada 6 Mei 2023 lalu di New York.

Video pun menunjukkan berbagai kegiatan Angel di tengah masa kehamilannya. Bahkan, ia sempat mengunggah video saat pertama kali memeriksakan kandungannya di salah satu rumah sakit di Jakarta. Kala itu, di 23 Mei 2023, usia kehamilannya telah memasuki minggu ke tujuh.

Tak berhenti sampai disitu, Angel pun memperlihatkan lagi video saat dirinya menjalani kontrol kehamilan di Agustus 2023. Tampak bayi yang ada di dalam kandungannya semakin besar dan usia kehamilannya pun mulai memasuki minggu ke-20.

Angel Pieters

"Masih terasa tidak nyata bahwa ada seorang manusia kecil yang tumbuh dalam diriku. Hati kami dipenuhi dengan limpahan kegembiraan dan rasa syukur yang luar biasa kepada Tuhan," ungkap Angel Pieters di akun Instagram pribadinya.

"Mohon doanya Om dan Tante semuanya!," lanjutnya.

Menariknya, Angel dan Andreas juga sempat membagikan momen gender reveal di video tersebut. Ya, Angel mengungkapkan bahwa jenis kelamin dari calon anak pertamanya adalah laki-laki.

Selain itu, ia juga terlihat masih tampil untuk bernyanyi di atas panggung dengan perutnya yang membuncit lantaran kehadiran sang calon buah hati.

