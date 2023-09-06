Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dapat Banyak Dukungan Tampil di AGT 2023, Putri Ariani: Kehidupan Saya Telah Berubah

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |11:32 WIB
Dapat Banyak Dukungan Tampil di AGT 2023, Putri Ariani: Kehidupan Saya Telah Berubah
Putri Ariani berterima kasih atas dukungan di AGT 2023 (Foto: YouTube)
JAKARTA - Putri Ariani tampil di babak semifinal America's Got Talent (AGT) 2023 dan membawakan lagu I Still Haven't Found What I'm Looking For yang dipopulerkan oleh band U2. Penampilannya pun sukses membuat juri memberikan standing applause.

Bukan cuma mendapat respons luar biasa dari keempat juri, Simon Cowell, Sofia Vergara, Heidi Klum, dan Howie Mandel. Putri juga sukses mendapat respons luar biasa dari penonton yang hadir di Pasadena Civic Auditorium.

Beragam komentar positif dari para juri pun semakin mengukuhkan bahwa Putri Ariani tampil apik di babak semifinal kali ini.

Usai mendengar komentar dari para juri, Putri Ariani pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada para juri dan para pendukungnya setelah tampil di panggung semifinal AGT 2023.

Putri Ariani

Ucapan terima kasih itu juga secara khusus ditujukan kepada Simon Cowell. Pasalnya, golden buzzer yang diberikan Simon Cowell pada penampilan pertama Putri di ajang AGT ini seolah mengubah hidupnya.

"Terima kasih banyak, Simon, dan orang-orang yang mendukung saya. Kehidupan saya telah berubah," ujar Putri Ariani.

Ya, masih terngiang dalam ingatan dimana kala itu Putri Ariani lagu ciptaannya sendiri 'Loneliness' dan lagu dari Elton John berjudul 'Sorry Seems to Be the Hardest Word' yang mendapat apresiasi luar biasa dari para juri.

Bahkan, Simon Cowel mengaku sangat menyukai suara merdu Putri Ariani sampai menekan tombol Golden Buzzer. Para penonton yang menyaksikan langsung di Amerika pun menyambutnya dengan riuh tepuk tangan hingga tangis haru saat mendengar suara emasnya. Putri Ariani merasa begitu bahagia dengan dukungan yang luar biasa kepadanya.

