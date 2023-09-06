Sinopsis Film Point Break (2015), Penyamaran di Balik Olahraga Ekstrem

JAKARTA - Sinopsis film Point Break akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Point Break adalah film thriller aksi tahun 2015 yang disutradarai dan direkam oleh Ericson Core dan ditulis oleh Kurt Wimmer yang ia produksi bersama dengan John Baldecchi, Broderick Johnson, Andrew A. Kosove, Christopher Taylor dan David Valdes.

Point Break 2015 adalah sebuah produksi bersama Amerika-Jerman-China yang merupakan remake dari film tahun 1991 dengan judul yang sama.

Film tersebut dibintangi oleh Édgar Ramírez, Luke Bracey, Teresa Palmer, Delroy Lindo dan Ray Winstone. Di Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 70% berdasarkan 73 ulasan, dengan rating rata-rata 6.1/10.

Sinopsis Film Point Break

Atlet olahraga ekstrim Johnny Utah (Luke Bracey), dan temannya Jeff (Max Thieriot), sedang melintasi punggung bukit yang curam dengan sepeda motor. Pelarian berakhir dengan lompatan ke kolom batu tunggal, di mana Jeff melampaui pendaratan dan jatuh hingga tewas.

Tujuh tahun kemudian, Utah menjadi kandidat agen FBI. Dia menghadiri pengarahan tentang pencurian gedung pencakar langit, di mana para penjahat mencuri berlian, melarikan diri dengan parasut, di Mumbai.

Perampokan serupa terjadi di Meksiko di mana para penjahat mengeluarkan uang jutaan dolar, lalu menghilang ke dalam Gua Burung Walet. Penelitian Utah menyimpulkan bahwa hal itu dilakukan oleh orang yang sama, yang berusaha menyelesaikan Ozaki 8, sebuah daftar delapan cobaan ekstrem untuk menghormati kekuatan alam.

Mereka telah menyelesaikan tiga proyek, dan Utah memperkirakan mereka akan mencoba proyek keempat pada fenomena gelombang laut yang langka di Prancis. Setelah mempresentasikan analisisnya, Utah dikirim menyamar ke Perancis di bawah agen lapangan bernama Pappas (Ray Winstone). Mereka mencapai Prancis dan Utah mendapat bantuan dari orang lain untuk berselancar di gelombang tabung yang tinggi.

Saat dia masuk, sudah ada peselancar lain yang menaiki ombak, membuat Utah tidak stabil. Utah tersedot ke dalam gelombang dan pingsan, tetapi peselancar lainnya menyelamatkan dan menyelamatkan Utah. Dia bangun di atas kapal pesiar bersama peselancar, Bodhi (Édgar Ramírez), dan timnya Roach (Clemens Schick), Chowder (Tobias Santelmann), dan Grommet (Matias Varela).

