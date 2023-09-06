Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Debut, Rakhano Ingin Eksplorasi Genre Musik

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |01:31 WIB
Debut, Rakhano Ingin Eksplorasi Genre Musik
Rakhano debut sebagai penyanyi profesional (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rakhano telah menjalani debut di belantika musik Indonesia lewat single Ajarkanku Melepasnya. Debut di bawah label musik major seperti Sony Music Entertainment Indonesia membuat dirinya merasa bangga.

Baginya, masuk label merupakan salah satu mimpinya. Ia tak menyangka mimpinya bisa terwujud saat ini.

"Senang lah karena dari kecil memang datang dari keluarga bermusik. Terus gak nyangka jalan musiknya lewat label musik sampai rilis, aku kayaknya bakal mandiri terus. Cita citaku buat jadi musisi yang besar aja di Indonesia. Bisa tur keliling Indonesia bisa di-notice lebih dari ini" ujar Rakhano.

Debut, Rakhano Ingin Eksplorasi Genre Musik

Kini, Rakhano mencoba mengeksplorasi berbagai genre musik. Baginya ini merupakan sebuah langkah tepat, untuk menambah kualitas diri.

"Aku mau eksplor, mau ke arah blues rock dan dangdut. Gak tau ya karena ibu aku dangdut parah, aku sempat bawain lagu Kopi dangdut. Crowdnya suka aja gitu penonton pas aku nyanyiin lagu dangdut. Kalau cengkok belum sejauh dan sedalam itu dangdut. Suka respons penonton aja," jelasnya.

Halaman:
1 2
