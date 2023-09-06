Deretan Musisi Tanah Air yang Tampil di Gala Dinner KTT ASEAN

Artis dan Musisi Indonesia yang tampil di KTT ASEAN (Foto: IG ASEAN_RI)

JAKARTA - Gala dinner atau jamuan makan malam para kepala negara dan tamu-tamu VVIP KTT ke-43 ASEAN akan berlangsung di Hutan Kota by Plataran, Rabu, (6/9/2023).

Tak hanya akan disuguhkan oleh berbagai jenis sajian khas nusantara, dalam gala dinner ini para kepala negara dan tamu-tamu yang hadir juga akan dihibur oleh penampilan musik hingga para penari.

Rencananya, mereka akan dihibur oleh penampilan dari AEmove dancers dan Gita Bumi voice yang diiringi oleh musik dari Purwacaraka Orchestra.

Di pembukaan gala dinner, penyanyi Dira Sugandi juga akan tampil diiringi dengan dance percussion serta beberapa penari latar.

Lalu, saat penyajian dessert, para kepala negara dan tamu akan dihibur oleh penampilan musik dari kolaborasi beberapa musisi ternama Tanah Air.

Mereka adalah Maysha Juan, Nathania Jualim, Jeane Phialsa, Wanda Omar, dan Brass Section.

Di penampilan selanjutnya, penyanyi cantik Andien Aisyah akan tampil solo dan juga akan berkolaborasi dengan penyanyi Teddy Adhitya dan Inside Out.

Tak ketinggalan, 3 penyanyi lain seperti Yura Yunita, Afgan, dan Saykoji akan ikut berkolaborasi menampilkan sajian musik yang tak kalah meriah.

Di gala dinner ini, penyanyi jebolan Indonesian Idol musik keempat, Rinni Wulandari juga akan turut tampil.

Tak ketinggalan juga ada penampilan dari Aurelie Moeremans, Shine of Black, dan Silet Open Up.

Selama menyaksikan beberapa pertunjukkan musik tersebut, para kepala negara dan tamu penting yang hadir akan disuguhkan dengan berbagai jenis kuliner.

Meski belum diketahui secara pasti sajian apa yang nantinya akan disuguhkan, namun mereka diperkirakan akan dimanjakan dengan berbagai jenis kuliner nusantara yang khas.

