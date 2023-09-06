Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ini Lagu Dewa 19 yang Ternyata Dibuat dengan Alat Musik Tradisional Jerman

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |02:30 WIB
Ini Lagu Dewa 19 yang Ternyata Dibuat dengan Alat Musik Tradisional Jerman
Dewa 19 mempunyai lagu yang dibuat dengan alat musik tradisional Jerman (Foto: Instagram/de19wa)
A
A
A

JAKARTA - Dewa 19 memiliki sebuah lagu yang dibuat dengan aransemen berbeda dari biasanya. Band besutan Ahmad Dhani ini bahkan memiliki lagu yang dibuat dengan alat musik tradisional Jerman.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ari Lasso saat berbincang di akun YouTube Video Legend. Dalam video tersebut, Ari Lasso mengatakan bahwa bagian gitar dalam lagu berjudul Suara Alam, di mixing oleh seorang gitaris dari Jerman dengan menggunakan alat musik tradisional tersebut.

"Ada beberapa juga ternyata suara musiknya yang selama ini dipikir berasal dari keyboard, ternyata berasal dari suara alat musik tradisional Jerman," ungkap Ari Lasso.

Sementara itu, lagu Suara Alam sendiri muncul di album keempatnya berjudul Pandawa Lima. Dimana musik di album tersebut merupakan yang paling berbeda dibandingkan album-album Dewa 19 lainnya.

Dewa 19

Tak heran, album Pandawa Lima mampu meraih enam penghargaan di Anugerah Musik Indonesia 1997, untuk kategori "Lagu Alternatif Terbaik", "Lagu Terbaik Umum", "Duo/Grup Alternatif Terbaik", "Album Rhythm & Blues Terbaik" serta "Sampul Album Terbaik".

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/33/3149296/dewa_19-OkMB_large.jpeg
Pecah! Dewa 19 Tampil Full Skuad di Formula E Jakarta 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3143069/dewa_19-eLbk_large.jpg
Mengulik Asal-Usul Nama Dewa 19, Ternyata Berawal dari Salah Kaprah yang Keterusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140441/dewa_19-ujVo_large.jpg
Ternyata Ini Lagu Dewa 19 yang Terinspirasi dari Kecantikan Luna Maya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/205/3127032/dewa_19-RSXn_large.jpg
Adu Tarif Manggung Dewa 19 dan NOAH, Lebih Mahal Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/205/3118345/ahmad_dhani-fPY9_large.jpg
Ahmad Dhani Cs Bayar Royalti ke Mantan Personel Dewa 19 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/33/3114854/al_ghazali_dan_alyssa_daguise-lxMR_large.jpg
Dewa 19 hingga Raisa Bakal Meriahkan Pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement