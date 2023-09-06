Ini Lagu Dewa 19 yang Ternyata Dibuat dengan Alat Musik Tradisional Jerman

Dewa 19 mempunyai lagu yang dibuat dengan alat musik tradisional Jerman (Foto: Instagram/de19wa)

JAKARTA - Dewa 19 memiliki sebuah lagu yang dibuat dengan aransemen berbeda dari biasanya. Band besutan Ahmad Dhani ini bahkan memiliki lagu yang dibuat dengan alat musik tradisional Jerman.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ari Lasso saat berbincang di akun YouTube Video Legend. Dalam video tersebut, Ari Lasso mengatakan bahwa bagian gitar dalam lagu berjudul Suara Alam, di mixing oleh seorang gitaris dari Jerman dengan menggunakan alat musik tradisional tersebut.

BACA JUGA: Mengenal 2 Personel Dewa 19 yang Masih Bertahan Hingga Kini

"Ada beberapa juga ternyata suara musiknya yang selama ini dipikir berasal dari keyboard, ternyata berasal dari suara alat musik tradisional Jerman," ungkap Ari Lasso.

Sementara itu, lagu Suara Alam sendiri muncul di album keempatnya berjudul Pandawa Lima. Dimana musik di album tersebut merupakan yang paling berbeda dibandingkan album-album Dewa 19 lainnya.

Tak heran, album Pandawa Lima mampu meraih enam penghargaan di Anugerah Musik Indonesia 1997, untuk kategori "Lagu Alternatif Terbaik", "Lagu Terbaik Umum", "Duo/Grup Alternatif Terbaik", "Album Rhythm & Blues Terbaik" serta "Sampul Album Terbaik".