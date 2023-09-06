Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Okezone Radio Jakarta Adakan Perayaan Ulang Tahun Ke-18 di Langit Seduh Kemang

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |17:28 WIB
Okezone Radio Jakarta Adakan Perayaan Ulang Tahun Ke-18 di Langit Seduh Kemang
Pesta ulang tahun ke-18 Okezone Radio (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Zoners (Pendengar Okezone Radio) Okezone Radio yang sebelumnya Global Radio, akan merayakan ulang tahun ke-18. Perayaan berlangsung di Langit Seduh Selatan, Jalan Ampera Raya No. 5, Kemang, Kamis, 7 September 2023. Perayaan ulang tahun Okezone Radio ke-18 tahun ini, mengusung tagline #CELEBRA18.

Dalam rangka perayaan ulang tahun Okezone Radio, juga akan diramaikan oleh beberapa musisi terkenal seperti Ashira Zamita, Vionita Sihombing, Daun Jatuh, dan Jebung. Tentunya acara ini juga akan dipandu oleh penyiar Okezone Radio yaitu Aji Sabha penyiar dari program siaran pagi, Good Morning Zone, dan Laras Tahira, penyiar dari program siaran sore, Good Afternoon Zone.

Okezone Radio Jakarta Adakan Perayaan Ulang Tahun Ke-18 di Langit Seduh Kemang

Selain itu, akan ada banyak Giveaway di perayaan ulang tahun Okezone Radio. Mulai dari Voucher hotel, berbagai produk, dan masih banyak lagi. Zoners (Pendengar Okezone Radio) bisa langsung hadir ke Langit Seduh Selatan, Jl. Ampera Raya No. 5, Kemang, tanpa dipungut biaya atau gratis.

Yuk datang ke perayaan ulang tahun Okezone Radio ke-18 tahun di Langit Seduh Selatan, Jalan Ampera Raya No. 5, Kemang, hari Kamis, 7 September 2023, mulai jam 16.00 WIB, gratis.

