HOME CELEBRITY MUSIK

LMAC MUSIC FORALL FEST 2023, Sajikan Pengalaman Berbeda Menonton Konser

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |17:15 WIB
LMAC MUSIC FORALL FEST 2023, Sajikan Pengalaman Berbeda Menonton Konser
LMAC Music Forall Fest 2023 (Foto: IG LMAC)
A
A
A

JAKARTA LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 bakal menyajikan pengalaman berbeda menonton konser. Berlangsung pada pada 8 - 9 September 2023 memiliki standart khusus penyajian event musik internasional.

Selain format yang berbeda, LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 bakal dipenuhi aksi bintang K-Pop serta Tanah Air. Festival ini diselenggarakan di Lido Music & Art Center.

Executive Chairman MNC Hary Tanoesoedibjo pada laman Instagram miliknya, Rabu (06/09/2023), membocorkan persiapan LMAC MUSIC FORALL FEST.

LMAC MUSIC FORALL FEST 2023, Sajikan Pengalaman Berbeda Menonton Konser

“Get Ready for the New Experience! Bersiap untuk menikmati berbagai Festival musik dan seni di Outdoor Venue berkelas dunia, Lido Music & Arts Center yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City, Bogor,” ujar Hary.

“Lido Music & Arts Center (LMAC) akan resmi beroperasi dengan penyelenggaraan LMAC MUSIC FOR ALL FEST pada tanggal 8-9 September 2023, sebuah konser yang menampilkan artis lokal dan Internasional hasil kolaborasi dengan MNC Media & Entertainment,” imbuhnya.

Sebagai bagian dari pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata MNC Lido City, Hary melanjutkan, LMAC memiliki lokasi yang strategis dan dapat ditempuh hanya sekitar 1 jam berkendara dari Jakarta melalui tol Bocimi. LMAC berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut, sehingga memiliki iklim yang selalu sejuk dan nyaman sepanjang tahun.

Dibangun di atas lahan seluas 5 Ha dengan latar belakang pemandangan Gunung Salak, Gede, dan Pangrango, LMAC mampu menampung hingga 50.000 pengunjung dan dapat menggelar sejumlah acara sekaligus secara bersamaan dengan beberapa panggung.

LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 menghadirkan biggest K-pop stars, Taeyang, The Rose, Secret Number, dan Apink. LMAC MUSIC FORALL FEST juga dimeriahkan musisi Indonesia papan atas, Gigi, Maliq & D’essentials, Fourtwnty, Weird Genius, Dipha Barus, Mahalini, dan Rizky Febian.

