U2 Izinkan Putri Ariani Bawakan Lagunya di AGT 2023, Simon Cowell: Saya Berterima Kasih

LOS ANGELES - Penampilan Putri Ariani di babak semifinal America's Got Talent (AGT) 2023 di Pasadena, Los Angeles, AS, pada hari ini, Rabu (6/9/2023) sukses mencuri perhatian. Bukan hanya suara emasnya yang jadi sorotan melainkan juga pemilihan lagu yang dibawakannya.

Di babak semifinal ini, Putri membawakan lagu I Still Haven't Found What I'm Looking For yang dipopulerkan oleh band U2. Usai memuji penampilan Putri Ariani, Simon Cowell pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemilik lagu yang telah mengizinkan Putri Ariani membawakan lagunya.

Simon Cowell juga menyebut bahwa izin tersebut diberikan lantaran U2 melihat penampilan Putri Ariani saat audisi. Tentu saja mendapat izin langsung menjadi suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi Putri Ariani.

"Saya ingin berterima kasih kepada U2. Mereka mengizinkan lagu ini untuk dinyanyikan Putri karena mereka melihat audisinya dan mereka tahu betapa hal ini akan sangat berarti baginya. Saya tidak bisa cukup berterima kasih karena saya pikir Anda baru saja mengubah hidup gadis ini.” ujar Simon Cowell.

Pasalnya, tak sembarang orang dapat membawakan lagu U2 apalagi di ajang bergengsi yang disaksikan banyak orang seperti AGT 2023 ini.