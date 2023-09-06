Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

U2 Izinkan Putri Ariani Bawakan Lagunya di AGT 2023, Simon Cowell: Saya Berterima Kasih

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |11:28 WIB
U2 Izinkan Putri Ariani Bawakan Lagunya di AGT 2023, Simon Cowell: Saya Berterima Kasih
Simon Cowell berterima kasih kepada band U2. (Foto: Instagram/@simoncowell)
A
A
A

LOS ANGELES - Penampilan Putri Ariani di babak semifinal America's Got Talent (AGT) 2023 di Pasadena, Los Angeles, AS, pada hari ini, Rabu (6/9/2023) sukses mencuri perhatian. Bukan hanya suara emasnya yang jadi sorotan melainkan juga pemilihan lagu yang dibawakannya.

Di babak semifinal ini, Putri membawakan lagu I Still Haven't Found What I'm Looking For yang dipopulerkan oleh band U2. Usai memuji penampilan Putri Ariani, Simon Cowell pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemilik lagu yang telah mengizinkan Putri Ariani membawakan lagunya. 

Simon Cowell juga menyebut bahwa izin tersebut diberikan lantaran U2 melihat penampilan Putri Ariani saat audisi. Tentu saja mendapat izin langsung menjadi suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi Putri Ariani. 

"Saya ingin berterima kasih kepada U2. Mereka mengizinkan lagu ini untuk dinyanyikan Putri karena mereka melihat audisinya dan mereka tahu betapa hal ini akan sangat berarti baginya. Saya tidak bisa cukup berterima kasih karena saya pikir Anda baru saja mengubah hidup gadis ini.” ujar Simon Cowell.

Pasalnya, tak sembarang orang dapat membawakan lagu U2 apalagi di ajang bergengsi yang disaksikan banyak orang seperti AGT 2023 ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/33/3093374/putri_ariani-U0h6_large.jpg
Hari Disabilitas Nasional, Putri Ariani Ajak Difabel Tetap Semangat Berkarya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/205/3088981/putri_ariani-QZRq_large.jpg
Putri Ariani Rilis Album Evolve, Rilis di Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016839/putri-ariani-dikritik-media-malaysia-usai-dituding-tidak-profesional-XnWLwV1E2d.jpg
Putri Ariani Dikritik Media Malaysia Usai Dituding Tidak Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2988160/putri-ariani-bersyukur-tidak-diberi-penglihatan-dosanya-berkurang-NfhtqfOAdL.jpg
Putri Ariani Bersyukur Tidak Diberi Penglihatan: Dosanya Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/205/2987133/putri-ariani-nyanyikan-padamu-ku-bersujud-di-tabligh-akbar-rcti-jamaah-tersentuh-NjxMjUztts.jpg
Putri Ariani Nyanyikan PadaMu Ku Bersujud di Tabligh Akbar RCTI, Jamaah Tersentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/33/2986733/putri-ariani-tidak-suka-disebut-penyanyi-tunanetra-enggan-dikenal-lewat-cerita-sedih-hzttrmxc9l.jpg
Putri Ariani Tidak Suka Disebut Penyanyi Tunanetra: Enggan Dikenal Lewat Cerita Sedih
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement