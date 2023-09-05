Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Meriah, Peserta Audisi X Factor Indonesia di Surabaya Tampilkan Bakat Unik

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |11:32 WIB
Meriah, Peserta Audisi X Factor Indonesia di Surabaya Tampilkan Bakat Unik
Audisi Factor Indonesia 2023 di Surabaya (Foto: RCTI)
A
A
A

SURABAYA - Ajang pencarian talenta, X Factor Indonesia season 4 di Kota Surabaya memasuki hari terakhir, Minggu (3/9/2023). Ratusan peserta menampilkan talenta terbaiknya di Gedung Balai Prajurit, Kodam V Brawijaya.

Menurut Hardian Eka Putra Produser RCTI, antusiasme peserta hari kedua ini tak kalah dengan sebelumnya. Bakat-bakat baru mulai bermunculan dan menjadi catatan juri. "Antusiasme Surabaya luar biasa. Kita mulai menemukan talenta talenta baru yang punya faktor X seperti yang kita cari," katanya.

Meriah, Peserta Audisi X Factor Surabaya Tampilkan Bakat Unik yang Dicari Juri

Setelah Surabaya, ajang ini akan digelar di Makassar pada 5 dan 6 September 2023. Lalu berlanjut di Bandung 9 dan 10 September 2023, Medan pada 16 dan 17 September 2023 serta Bali 20-21 September 2023.

Audisi puncaknya diadakan di Jakarta tepatnya di MNC Studios, Kebon Jeruk pada 23 dan 24 September 2023.

"Yang lolos audisi di Surabaya ini akan kami bawa ke Jakarta," ujarnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/598/2991954/3-finalis-x-factor-indonesia-2024-meriahkan-meet-and-greet-rcti-di-makassar-yadkewqnEC.jpg
3 Finalis X Factor Indonesia 2024 Meriahkan Meet and Greet RCTI di Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/598/2991314/selamat-peter-holly-juara-x-factor-indonesia-season-4-CSAaLZZ2yc.jpg
Selamat, Peter Holly Juara X Factor Indonesia Season 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/598/2991009/persaingan-top-3-semakin-panas-siapa-pemenang-x-factor-indonesia-2024-QRe95EdVEt.jpg
Persaingan Top 3 Semakin Panas, Siapa Pemenang X Factor Indonesia 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/598/2988272/tampil-beda-kris-tomahu-raih-standing-ovation-di-x-factor-indonesia-season-4-lSjtAw0cI8.jpg
Tampil Beda, Kris Tomahu Raih Standing Ovation di X Factor Indonesia Season 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/598/2988267/tigor-gagal-maju-ke-babak-top-3-x-factor-indonesia-season-4-iqK4zoIVyu.jpg
Tigor Gagal Maju ke Babak Top 3 X Factor Indonesia Season 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/598/2988052/malam-ini-top-4-x-factor-indonesia-bersaing-untuk-masuk-babak-grand-final-tn9epkKaZe.jpg
Malam Ini, Top 4 X Factor Indonesia Bersaing untuk Masuk Babak Grand Final
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement