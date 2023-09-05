Meriah, Peserta Audisi X Factor Indonesia di Surabaya Tampilkan Bakat Unik

SURABAYA - Ajang pencarian talenta, X Factor Indonesia season 4 di Kota Surabaya memasuki hari terakhir, Minggu (3/9/2023). Ratusan peserta menampilkan talenta terbaiknya di Gedung Balai Prajurit, Kodam V Brawijaya.

Menurut Hardian Eka Putra Produser RCTI, antusiasme peserta hari kedua ini tak kalah dengan sebelumnya. Bakat-bakat baru mulai bermunculan dan menjadi catatan juri. "Antusiasme Surabaya luar biasa. Kita mulai menemukan talenta talenta baru yang punya faktor X seperti yang kita cari," katanya.

Setelah Surabaya, ajang ini akan digelar di Makassar pada 5 dan 6 September 2023. Lalu berlanjut di Bandung 9 dan 10 September 2023, Medan pada 16 dan 17 September 2023 serta Bali 20-21 September 2023.

Audisi puncaknya diadakan di Jakarta tepatnya di MNC Studios, Kebon Jeruk pada 23 dan 24 September 2023.

"Yang lolos audisi di Surabaya ini akan kami bawa ke Jakarta," ujarnya.

BACA JUGA: