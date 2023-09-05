Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Narji Cagur Mantap Nyaleg Gegara Sering Dimintai Pendapat oleh Masyarakat di Kampung Istri

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |02:30 WIB
Narji Cagur Mantap Nyaleg Gegara Sering Dimintai Pendapat oleh Masyarakat di Kampung Istri
Narji nyaleg (Foto: Instagram/narji77)
A
A
A

JAKARTA - Narji menambah daftar panjang artis yang terjun ke dunia politik. Pada 2024 mendatang, komedian yang tergabung dalam grup lawak Cagur ini akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif alias Caleg.

Narji diketahui maju sebagai caleg Dapil 10 Jawa Tengah yang meliputi wilayah Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, hingga Kabupaten Batang. Ia bahkan memiliki misi mulia untuk masyarakat yang ada di kampung halaman sang istri.

"Jadi di kampung sana isinya orang-orang non produktif misal udah sakit-sakitan, mereka bertani, bercocok tanam di hari tua, gimana mau produktif, ngangkat cangkul aja udah lemes," tutur Narji baru-baru ini.

"Makanya gue pengen satu pandangan, yuk ciptakan rezeki di kampung sendiri," sambungnya.

Narji dan istri

Sahabat Denny dan Wendy Cagur ini juga mengaku alasannya terjun ke politik bukan karena tergiur harta para anggota dewan. Akan tetapi, lantaran ia cukup dekat dengan masyarakat di kampung istrinya serta kerap dimintai pendapat masalah apapun termasuk pertanian di wilayah tersebut.

Halaman:
1 2
