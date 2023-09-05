Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Isu Promosikan Judi Online, Jessica Iskandar Enggan Komentar

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |00:01 WIB
Isu Promosikan Judi Online, Jessica Iskandar Enggan Komentar
Jessica Iskandar enggan komentar terkait promosikan situs judi online (Foto: IG Jedar)
A
A
A

JAKARTA - Jessica Iskandar ikut terseret kasus dugaan artis yang mempromosikan situs judi online di media sosial. Hal ini menambah deretan publik figur yang tersandung kasus judi online setelah Wulan Guritno.

Polisi menyebut ada beberapa artis lainnya yang diduga ikut terlibat. Saat ditanya tentang permasalahan tersebut, Jessica Iskandar itu tampak tidak nyaman dahinya pun terlihat mengernyit.

Isu Promosikan Judi Online, Jessica Iskandar Enggan Komentar

Sambil berjalan dan menundukkan kepalanya, istri Vincent Verhaag itu buru-buru memasuki mobilnya ogah berkomentar.

Halaman:
1 2
