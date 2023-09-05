Isu Promosikan Judi Online, Jessica Iskandar Enggan Komentar

JAKARTA - Jessica Iskandar ikut terseret kasus dugaan artis yang mempromosikan situs judi online di media sosial. Hal ini menambah deretan publik figur yang tersandung kasus judi online setelah Wulan Guritno.

Polisi menyebut ada beberapa artis lainnya yang diduga ikut terlibat. Saat ditanya tentang permasalahan tersebut, Jessica Iskandar itu tampak tidak nyaman dahinya pun terlihat mengernyit.

Sambil berjalan dan menundukkan kepalanya, istri Vincent Verhaag itu buru-buru memasuki mobilnya ogah berkomentar.