Pesan Alvin Faiz Usai Larissa Chou Menikah Lagi

JAKARTA - Alvin Faiz menanggapi kabar bahagia dari sang mantan istri, Larissa Chou, yang menikah lagi dengan Ikram Rosadi. Ia turut mendoakan yang terbaik untuk pasangan baru itu.

"Saya doakan sakinah, mawaddah, warahamah, insya Allah semua udah punya jalannya masing-masing, fokus kepada kehidupan masing-masing," ucap Alvin Faiz, dikutip dari Intens Investigasi, 6 September 2023.

Hal paling utama yang dipikirkan Alvin adalah tentang putranya, Yusuf, yang diasuh oleh Larissa. Otomatis, anaknya juga akan tinggal bersama Ikram.

Bahkan, Alvin juga langsung mengirim pesan pada suami Larissa. Ia menitipkan Yusuf agar bisa dididik dengan baik oleh Ikram sebagai ayah sambung.