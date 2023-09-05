Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sebelum Dimakamkan, Medina Zein Sempat Melihat Langsung Jenazah Ayahnya di Rumah Sakit

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |20:50 WIB
Sebelum Dimakamkan, Medina Zein Sempat Melihat Langsung Jenazah Ayahnya di Rumah Sakit
Medina Zein sempat lihat jenazah ayahnya (Foto: Instagram/medinazein)
A
A
A

JAKARTA - Medina Zein tidak sempat menjenguk bahkan berbicara dengan ayahnya di sisa akhir hidup. Pada Senin, 4 September 2023 kemarin, ayahanda Medina, Muhammad Pujo Nistiyanto telah meninggal dunia usai mengalami stroke ringan hingga mendadak jalani operasi akibat pendarahan otak.

Pagi ini, Selasa (5/9/2023) jenazah ayah Medina pun telah dimakamkan di TPU Kedaung Wetan, Neglasari, Tangerang. Lantaran masih menjalani masa tahanan akibat kasus penipuan dan pengancaman, Medina diketahui tak bisa menyaksikan proses pemakaman sang ayah secara langsung. Ia bahkan harus puas hanya melihat proses tersebut lewat sambungan video call.

Kakak sambung Medina yang bernama Ana mengatakan bahwa adik sambungnya itu sempat ingin menjenguk sang ayah saat kritis. Namun, ia baru mendapatkan izin saat ayahanda telah tutup usia.

Ana mengatakan bahwa Medina tiba di rumah sakit saat mendiang sang ayah sudah berada di kamar jenazah.  

Medina Zein

"Jadi datang tuh sudah ada di kamar jenazah. Tidak sempat bertemu disaat masih ada," ujar Ana saat ditemui di TPU Kedaung Wetan, Neglasari, Tangerang, Selasa (5/9/2023).

Medina hanya diperbolehkan untuk melihat jenazah ayahnya selama 30 menit sebelum akhirnya kembali ke rutan. Tak berkata sepatah katapun, tangis Medina pecah kala menyaksikan jenazah sang ayah dihadapannya.

"Cuma sebentar. Cuma setengah jam dan itu langsung dibawa lagi," jelasnya.

Ana memahami betul perasaan terpukul yang dirasakan oleh adik sambungnya itu. Pasalnya selama ini sang ayah selalu memiliki hubungan yang dekat dengan anak-anaknya termasuk Medina.

"Ya pasti sedih lah. Kan dia dari awal selalu sama ayahnya. Ayahnya selalu terlibat maksudnya membimbing anaknya sampai ayah apa-apa lah sama ayahnya, kalau saya lihat begitu. Sangat dekat sekali. Ada apa-apa pasti curhat sama ayah," paparnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/33/3138763/medina_zein-wRTD_large.jpg
Medina Zein Menyesal Belum Sempat Jenguk Isa Zega di Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/33/3138760/medina_zein-FkdS_large.jpg
Medina Zein Akui Minder Kembali Jadi Selebgram Usai Bebas dari Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/33/3078495/medina_zein-5iRs_large.JPG
Medina Zein Resmi Bebas Bersyarat, Tak Sabar Tidur di Kasur Empuk yang Ber-AC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/33/2989163/marissya-icha-resmi-cabut-laporan-pencemaran-nama-baik-medina-zein-lSm5BWdUeQ.jpg
Marissya Icha Resmi Cabut Laporan Pencemaran Nama Baik Medina Zein
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/15/33/2970679/3-alasan-medina-zein-beri-kuasa-untuk-layangkan-gugatan-cerai-lON398xSfE.jpg
3 Alasan Medina Zein Beri Kuasa untuk Layangkan Gugatan Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/15/33/2970672/medina-zein-akan-gugat-cerai-lukman-azhari-di-pengadilan-agama-bandung-MiMSDDwaqw.jpg
Medina Zein akan Gugat Cerai Lukman Azhari di Pengadilan Agama Bandung
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement