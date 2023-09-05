Sebelum Dimakamkan, Medina Zein Sempat Melihat Langsung Jenazah Ayahnya di Rumah Sakit

JAKARTA - Medina Zein tidak sempat menjenguk bahkan berbicara dengan ayahnya di sisa akhir hidup. Pada Senin, 4 September 2023 kemarin, ayahanda Medina, Muhammad Pujo Nistiyanto telah meninggal dunia usai mengalami stroke ringan hingga mendadak jalani operasi akibat pendarahan otak.

Pagi ini, Selasa (5/9/2023) jenazah ayah Medina pun telah dimakamkan di TPU Kedaung Wetan, Neglasari, Tangerang. Lantaran masih menjalani masa tahanan akibat kasus penipuan dan pengancaman, Medina diketahui tak bisa menyaksikan proses pemakaman sang ayah secara langsung. Ia bahkan harus puas hanya melihat proses tersebut lewat sambungan video call.

Kakak sambung Medina yang bernama Ana mengatakan bahwa adik sambungnya itu sempat ingin menjenguk sang ayah saat kritis. Namun, ia baru mendapatkan izin saat ayahanda telah tutup usia.

Ana mengatakan bahwa Medina tiba di rumah sakit saat mendiang sang ayah sudah berada di kamar jenazah.

"Jadi datang tuh sudah ada di kamar jenazah. Tidak sempat bertemu disaat masih ada," ujar Ana saat ditemui di TPU Kedaung Wetan, Neglasari, Tangerang, Selasa (5/9/2023).

Medina hanya diperbolehkan untuk melihat jenazah ayahnya selama 30 menit sebelum akhirnya kembali ke rutan. Tak berkata sepatah katapun, tangis Medina pecah kala menyaksikan jenazah sang ayah dihadapannya.

"Cuma sebentar. Cuma setengah jam dan itu langsung dibawa lagi," jelasnya.

Ana memahami betul perasaan terpukul yang dirasakan oleh adik sambungnya itu. Pasalnya selama ini sang ayah selalu memiliki hubungan yang dekat dengan anak-anaknya termasuk Medina.

"Ya pasti sedih lah. Kan dia dari awal selalu sama ayahnya. Ayahnya selalu terlibat maksudnya membimbing anaknya sampai ayah apa-apa lah sama ayahnya, kalau saya lihat begitu. Sangat dekat sekali. Ada apa-apa pasti curhat sama ayah," paparnya.