Idolakan Susan Bachtiar, Influencer Meiliana Sutojo Kembangkan Bakat di Berbagai Bidang

JAKARTA - Meiliana Sutojo belakangan mulai dikenal oleh masyarakat sebagai seorang influencer. Memiliki 185 ribu pengikut di sosial media, Meiliana Sutojo mengawali kariernya sebagai guru bahasa Mandarin.

Ia pun diketahui sudah bertahun-tahun menjalani karier sebagai guru bahasa Mandarin. Bahkan, ia sempat mempelajari bahasa Mandarin selama delapan bulan di Beijing hingga akhirnya meraih gelar sarjana guru pendidikan bahasa Mandarin.

Saat ini, Meiliana sendiri masih mengajar bahasa Mandarin di bawah bendera C3n Chinese Course yang berbasis di Surabaya. Selain itu, ia juga mulai menjajal dunia konten dan menjadi seorang influencer.

Meiliana mengaku memiliki idola yang dijadikan panutan dalam hidup. Sosok idolanya tersebut ialah Susan Bachtiar.

"Di Indonesia, banyak artis yang pernah berprofesi sebagai guru sampai dosen, seperti Susan Bachtiar. Dia idola saya. Dia pembawa acara, model, dan aktris," ungkap Meiliana Sutojo kepada awak media.

Lantaran mengidolakan sosok Susan Bachtiar, Meiliana pun merasa bahwa dirinya harus mampu mengembangkan bakatnya di berbagai bidang. Terbukti, selain menjadi guru Mandarin dan konten kreator, ia juga dikenal sebagai MC.

"Segala sesuatu dalam hidup adalah energi. Ketika kita fokus pada apakah orang lain suka atau tidak lalu berusaha keras membuat mereka menyukai kita, maka sebenarnya kita sedang buang-buang energi," paparnya.