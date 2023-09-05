Ibunda Edwin Bejo Meninggal Dunia Usai Berjuang Melawan Kanker

JAKARTA - Edwin Bejo muncul dengan kabar duka. Ibundanya, Hasanah mengembuskan napas terakhirnya pada hari ini, Selasa (5/9/2023) sore, usai divonis mengidap kanker.

Kabar duka ini diumumkan langsung oleh Edwin Bejo melalui status WhatsAppnya.

"Telah berpulang ke Rachmatulloh, Rahimahullah Hasanah Binti Hasbi (Bunda dari T.Edwin) Pukul 17:52 WIB," tulis Edwin Bejo.

Dalam postingan itu, Edwin Bejo menyebut ibundanya meninggal dunia di RSUD Pasar Minggu. Rencananya, jenazah ibunda Edwin Bejo akan disemayamkan di rumah duka di kawasan Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan.

Akan tetapi, Edwin hingga kini belum menjelaskan secara rinci terkait kapan dan dimana jenazah ibundanya akan dimakamkan.

Sebelumnya, Edwin Bejo diketahui tengah fokus mendampingi sang ibunda yang divonis mengidap kanker.