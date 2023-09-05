Fuji Utami Sambangi Polres Jakbar, Bakal Laporkan Eks Manajer?

JAKARTA - Fujianti Utami menyambangi Polres Metro Jakarta Barat pada hari ini, Selasa (5/9/2023) sore. Kedatangannya disinyalir berkaitan dengan kasus yang menimpanya dengan sang mantan manajer.

Kepada awak media, Sandy Arifin selaku kuasa hukum Fuji mengaku datang untuk melakukan konsultasi hukum sebelum melaporkan eks manajer kliennya terkait kasus dugaan penggelapan.

"Hari ini agendanya saya, sama Fuji, sama Mas Kris mau menyerahkan beberapa bukti untuk dipelajari rekan-rekan kepolisian agar kita bisa menyimpulkan konstruksi hukumnya yang dari kemarin sudah kita pelajari," kata kuasa hukum Fuji, Sandy Arifin, di Polres Metro Jakarta Barat hari ini.

Sandy menegaskan upaya kliennya masih dalam tahap konsultasi kepada pihak kepolisian.

"Nanti kita diskusi dulu, bilamana memang konstruksi hukumnya sudah jelas, ada unsurnya, atas dasar yang kemarin kita sampaikan, ada kerugian oleh klien kami, ya kita akan laporkan," tutur Sandy.

Fuji sendiri mengaku rencana pelaporannya sudah melewati berbagai pertimbangan. Bahkan, mantan kekasih Thariq Halilintar itu juga sudah merasa jengah dengan kelakuan eks manajernya yang tak kunjung menunjukan itikad baik.

"Sudah jengah dari tahun lalu sebenarnya, cuma ditunggu-tunggu," beber Fuji.