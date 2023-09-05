Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Larissa Chou Ungkap Amalan Ikram Rosadi yang Membuatnya Jatuh Hati

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |17:26 WIB
Larissa Chou Ungkap Amalan Ikram Rosadi yang Membuatnya Jatuh Hati
Larissa Chou ungkap amalan Ikram Rosadi yang membuatnya jatuh hati. (Foto: Instagram/@larissachou)
A
A
A

JAKARTA - Ikram Rosadi dan Larissa Chou kini menjadi perhatian publik karena baru melangsungkan pernikahan pada Minggu (3/9/2023) lalu. Pernikahan keduanya terkesan secara tiba-tiba lantaran keduanya tidak terlihat seperti sedang menjalin kasih sebelum menikah. Kedekatan keduanya memang hanya konsumsi pribadi, tidak dibagikan kepada publik.

Keadaan tersebut malah menimbulkan banyak tanda tanya di kepala netizen. Banyak sekali yang penasaran dengan alasan Larissa memilih Ikram untuk menjadi suami barunya setelah cerai dari Alvin Faiz. Sebab, banyak sekali netizen yang beropini Ikram kurang pantas untuk bersanding dengan Larissa.

Ternyata, ada amalan Ikram yang membuat hati Larissa jadi luluh. Hal ini dibocorkan langsung oleh Larissa dalam cerita Instagram pribadinya @larissachou. Melalui ceritanInstagram tersebut, netizen bertanya pada Larissa, “A Ikram amalannya apa ya ci ? Bisa dapetin cici.”

“Beliau orang yang royal banget... (gak pelit) suka traktir orang.. Suka berbagi sama orang.. gak perhitungan.. Tipe yang ngasih & melakukan sesuatu itu ikhlas dan tulus," tulis Larissa Chou memaparkan kebaikan sang suami yang belum banyak diketahui oleh publik dalam cerita Instagram, Selasa (5/9/2023).

Halaman:
1 2
