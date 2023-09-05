Hendak Cek Kandungan, Mobil Istri Marshel Widianto Ditabrak dari Belakang

JAKARTA - Istri komedian Marshel Widianto, Yansen Indiani alias Cesen datang dengan kabar mengejutkan. Mobil yang ditumpanginya saat hendak menuju rumah sakit untuk melakukan cek kandungan tiba-tiba ditabrak dari belakang.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh mantan personel JKT48 ini melalui Instagram Storynya. Dalam unggahannya, calon ibu dua anak ini tampak membeberkan kronologi ceritanya, lewat akun Instagram story miliknya.

“Lagi di jalan mau check up adik Archie, ketabrak mobil dari belakang, tapi aku gapapa, aku bisa selesaikan sendiri karena mama Cesen mandiri," tulis Cesen, dikutip dalam Instagram storynya @ceseniy, Selasa (5/9/2023).

"Tuhan lagi sayang banget sama aku ya?,” sambungnya.

Mengetahui bahwa kondisinya baik-baik saja saat terkena musibah seperti itu, Cesen langsung menganggap bahwa itu adalah suatu rahmat dari Tuhan karena telah melindungi dirinya dari mara bahaya yang dapat terjadi kapan saja.

Untuk itu, dirinya mengatakan bahwa hidup memang harus banyak bersyukur, sehingga ia langsung mengucap rasa syukur karena masih bisa diberikan kesehatan dan keselamatan, hingga dirinya dapat melakukan check up ke dokter.

“Dari story sebelumnya dapat disimpulkan bahwa jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur, bersyukur masih diberi kesehatan, keselamatan, bisa bertemu orang-orang yang disayang serta kita bisa makan makanan yang kita suka,” tulis Cesen.