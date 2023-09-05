Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Masih di Penjara, Medina Zein Saksikan Pemakaman Ayah Lewat Video Call

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |17:05 WIB
Masih di Penjara, Medina Zein Saksikan Pemakaman Ayah Lewat Video Call
Medina Zein tak bisa datang ke pemakaman ayahnya (Foto: Instagram/medinazein)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram sekaligus pengusaha Medina Zein berduka. Ayahnya, Pujo Nistiyanto telah mengembuskan napas terakhirnya pada Senin, 4 September 2023.

Sayangnya, istri dari Lukman Azhari itu tidak bisa menyaksikan secara langsung proses pemakaman sang ayah. Hal itu terjadi lantaran ia masih menjalani proses penahanan akibat kasus penipuan dan pengancaman.

Oleh karenanya, Medina hanya bisa menyaksikan proses pemakaman sang ayah lewat video call.

Momen ini diungkap oleh kakak sambungnya, Ana yang menerima panggilan video call dari Medina Zein saat pemakaman sang ayah di TPU Kedaung Wetan, Neglasari, Tangerang pada hari ini, Selasa (5/9/2023).

Medina Zein

"Jadi kalau untuk ke pemakaman sendiri hanya lewat video call saja. Hanya nangis aja gak bisa berbuat apa-apa karena keadaan sekarang," ujar Ana saat ditemui di TPU Kedaung Wetan, Neglasari, Tangerang, Selasa (5/9/2023).

Ana mengungkap kondisi adik sambungnya yang dirundung duka saat mengetahui kepergian sang ayah. Terlebih Medina tak bisa mendampingi sang ayah saat menghembuskan nafas terakhirnya.

Lebih lanjut, Ana mengatakan bahwa Medina begitu terpukul lantaran ia begitu dekat dengan sang ayah semasa hidupnya.

Halaman:
1 2
