Indy Barends Sebut Indra Bekti dan Aldila Jelita Resmi Rujuk, Kini Kembali Serumah

JAKARTA - Indy Barends akhirnya memberikan pengakuan bahwa sang sahabat, Indra Bekti telah resmi rujuk dengan sang mantan istri, Aldila Jelita. Dugaan bahwa Bekti dan Dila telah rujuk pada tanggal 25 Agustus lalu itupun dibenarkan oleh Indy Barends.

Sebelumnya Indry Barends sempat mengatakan bahwa momen pertemuan Indra Bekti dan Aldila Jelita di sebuah restoran itu hanya bersilaturahmi saja. Namun Kini, Indy Barends memastikan bahwa keduanya telah resmi rujuk.

"Sudah (remarry), tanggal 25 Agustus. gak bohong kan gue,"ujar Indy Barends kepada awak media di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa (5/9/2023).

Bahkan, Indy Barends juga mengungkap bahwa kini Bekti dan Dila sudah kembali tinggal serumah lantaran telah kembali sah sebagai pasangan suami istri.

"Udah tinggal serumah, kan udah rujuk, udah halal boleh kan,"sambungnya.