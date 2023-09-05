Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ingin Tambah Anak di Usia 42 Tahun, Annisa Pohan Minta Doa

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |16:35 WIB
Ingin Tambah Anak di Usia 42 Tahun, Annisa Pohan Minta Doa
Annisa Pohan (Foto: Instagram/annisayudhoyono)
A
A
A

JAKARTA - Annisa Pohan mengaku ingin menambah momongan di usianya yang sudah memasuki 42 tahun. Hal tersebut diungkapkan olehnya saat menjawab pertanyaan melalui Instagram Story.

Dalam unggahannya, istri dari Agus Yudhoyono ini ditanya oleh seorang netizen apakah dirinya berniat untuk menambah momongan lagi. Tak marah dengan pertanyaan tersebut, Annisa justru mengungkapkan keinginannya untuk memberikan Almira Tunggadewi Yudhoyono adik.

"Teh mau nanya, anaknya cukup satu aja? Atau masih mau nambah lagi?," tanya seorang netizen pada Annisa, dikutip pada Selasa (5/9/2023).

"Mau nambah (momongan) lagi, doain ya usia di hampir 42 tahun," jawab Annisa.

Annisa Pohan

Lewat unggahannya, Annisa juga meminta doa agar bisa menambah momongan. Meskipun, ia mengetahui bahwa usianya sudah tidak lagi muda.

"Semoga Allah izinkan punya keturunan lagi," harapnya.

Halaman:
1 2
