Thariq Halilintar Dekat dengan Aaliyah Massaid, Ibunda Fuji: Dia Berhak Mencari Kebahagiaan Sendiri

Orang tua Fuji bicara terkait Thariq Halilintar yang dikabarkan dekat dengan Aaliyah Massaid (Foto: Instagram/)

JAKARTA - Hubungan asmara antara Thariq Halilintar dengan Fujianti Utami telah berakhir pada awal 2023 kemarin. Hal tersebut juga telah diketahui oleh kedua orang tua Fuji, yakni Haji Faisal dan Dewi Zuhriati.

Setelah hubungan Thariq dengan Fuji kandas, kini anak keempat dari Gen Halilintar ini diisukan dekat dengan Aaliyah Massaid. Menariknya, kabar tersebut juga telah didengar oleh Dewi Zuhriati dan Haji Faisal, meski ia mengaku jika Thariq tak pernah menceritakan kedekatannya dengan putri dari Diva Indonesia, Reza Artamevia.

"Kalau masalah itu sih nggak cerita. Ya sudah biarin aja, dia (Thariq Halilintar-red) sama Fuji sudah putus. Dia berhak mencari kebahagiaan sendiri, Fuji juga berhak mencari kebahagiaan sendiri," ujar Dewi Zuriati saat ditemui di Kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (5/9/2023).

Hal senada juga disampaikan Haji Faisal. Namun, dia tak ingin banyak mengomentari terkait pacar baru Thariq Halilintar.

Faisal pun menyarankan Fuji dan Thariq untuk sama-sama mencari kebahagiaan mereka masing-masing, usai gagal dalam menjalin hubungan asmara.

"Saya rasa sudah tepat apa yang disampaikan Oma. Dia harus mencari kebahagiaan sendiri," kata Haji Faisal.