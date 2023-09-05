Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Thariq Halilintar Dekat dengan Aaliyah Massaid, Ibunda Fuji: Dia Berhak Mencari Kebahagiaan Sendiri

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |16:05 WIB
Thariq Halilintar Dekat dengan Aaliyah Massaid, Ibunda Fuji: Dia Berhak Mencari Kebahagiaan Sendiri
Orang tua Fuji bicara terkait Thariq Halilintar yang dikabarkan dekat dengan Aaliyah Massaid (Foto: Instagram/)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan asmara antara Thariq Halilintar dengan Fujianti Utami telah berakhir pada awal 2023 kemarin. Hal tersebut juga telah diketahui oleh kedua orang tua Fuji, yakni Haji Faisal dan Dewi Zuhriati.

Setelah hubungan Thariq dengan Fuji kandas, kini anak keempat dari Gen Halilintar ini diisukan dekat dengan Aaliyah Massaid. Menariknya, kabar tersebut juga telah didengar oleh Dewi Zuhriati dan Haji Faisal, meski ia mengaku jika Thariq tak pernah menceritakan kedekatannya dengan putri dari Diva Indonesia, Reza Artamevia.

"Kalau masalah itu sih nggak cerita. Ya sudah biarin aja, dia (Thariq Halilintar-red) sama Fuji sudah putus. Dia berhak mencari kebahagiaan sendiri, Fuji juga berhak mencari kebahagiaan sendiri," ujar Dewi Zuriati saat ditemui di Kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (5/9/2023).

Hal senada juga disampaikan Haji Faisal. Namun, dia tak ingin banyak mengomentari terkait pacar baru Thariq Halilintar.

Keluarga Haji Faisal

Faisal pun menyarankan Fuji dan Thariq untuk sama-sama mencari kebahagiaan mereka masing-masing, usai gagal dalam menjalin hubungan asmara.

"Saya rasa sudah tepat apa yang disampaikan Oma. Dia harus mencari kebahagiaan sendiri," kata Haji Faisal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147655/thariq_halilintar-R7lG_large.JPG
Tak Pamerkan Wajah Sang Anak, Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Minta Publik Hargai Privasinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147154/reza_artamevia-YsBC_large.jpg
Aaliyah Massaid Melahirkan, Reza Artamevia Ingin Dipanggil Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147150/thariq_halilintar-Y02z_large.jpg
Aaliyah Massaid Melahirkan Anak Pertama, Geni Faruk Panjatkan Doa Tulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147145/thariq_halilintar-wqBc_large.jpg
Wajah Sumringah Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Sambut Kelahiran Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147051/thariq_halilintar-NFRe_large.jpg
Suara Thariq Halilintar Bergetar saat Azankan Ahmad Arash Omara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146986/aaliyah_massaid_melahirkan-AL8h_large.jpg
Ahmad Arash Omara Thariq, Nama Anak Pertama Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement