Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pernyataan Menohok Denny Sumargo untuk Verny Hasan Ketika Tes DNA Keluar 4 Tahun Silam

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |06:30 WIB
Pernyataan Menohok Denny Sumargo untuk Verny Hasan Ketika Tes DNA Keluar 4 Tahun Silam
Perkataan menohok Denny Sumargo untuk Verny Hasan ketika tes DNA keluar 4 tahun silam. (Foto: Instagram/@sumargodenny)
A
A
A

JAKARTA - Denny Sumargo mengungkapkan perkataannya untuk Verny Hasan ketika hasil tes DNA anak sang DJ keluar, pada 2019. Dia mengaku, sangat marah dan kecewa dengan perempuan 34 tahun tersebut. 

Denny menyebut, Verny terkesan mengulur-ulur waktu ketika hari H pengambilan sample DNA di rumah sakit. Verny baru datang membawa anak perempuannya ketika rumah sakit nyaris tutup. 

“Banyak ngelesnya. Dia bilang, ambil saja sendiri samplenya. Ya enggak bisa dong. Kan sample yang diambil harus dari saya dan anaknya,” tutur aktor A Man Called Ahok itu dalam channel YouTube KinosGina, pada 4 September 2023.

Untuk menghindari dugaan negatif, Denny Sumargo mempersilakan Verny Hasan membuka hasil tes DNA itu terlebih dahulu. Hasilnya, tes menunjukkan dirinya bukan ayah biologis anak perempuan sang DJ.

Perkataan menohok Denny Sumargo untuk Verny Hasan ketika hasil tes DNA keluar 4 tahun silam. (Foto: Instagram/@sumargodenny)

Setelah mendengar hasil itu, Denny menatap lekat sang DJ sambil berkata, “Kau baj*ngan. Sudah fitnah saya selama 7 tahun. Enggak mungkin kau tidak tahu bahwa itu bukan anakku. Sejahat itu hati mu ingin melihat aku hancur.”

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/33/3168983/denny_sumargo-f6on_large.jpg
Reaksi Denny Sumargo Dicalonkan Netizen Jadi Menpora: Aku Enggak Pantas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/33/3159336/denny_sumargo-jR5z_large.jpg
Anak Sudah Dapat Endorse Sejak Lahir, Denny Sumargo: Gabriella Membawa Berkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158734/denny_sumargo-alAi_large.jpg
Denny Sumargo Berharap, Erika Carlina dan DJ Panda Bisa Berdamai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158657/denny_sumargo-ZSHr_large.jpg
Denny Sumargo Bebaskan Anak Pilih Agama: Yang Penting Tanggung Jawab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158549/denny_sumargo-IxlH_large.jpg
Respons Denny Sumargo Dituding Berpihak pada DJ Panda terkait Kasus Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/33/3145016/denny_sumargo-Sqv4_large.jpg
Kecam Tambang Nikel, Denny Sumargo: Raja Ampat Tanah Kehidupan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement