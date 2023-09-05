Pernyataan Menohok Denny Sumargo untuk Verny Hasan Ketika Tes DNA Keluar 4 Tahun Silam

JAKARTA - Denny Sumargo mengungkapkan perkataannya untuk Verny Hasan ketika hasil tes DNA anak sang DJ keluar, pada 2019. Dia mengaku, sangat marah dan kecewa dengan perempuan 34 tahun tersebut.

Denny menyebut, Verny terkesan mengulur-ulur waktu ketika hari H pengambilan sample DNA di rumah sakit. Verny baru datang membawa anak perempuannya ketika rumah sakit nyaris tutup.

“Banyak ngelesnya. Dia bilang, ambil saja sendiri samplenya. Ya enggak bisa dong. Kan sample yang diambil harus dari saya dan anaknya,” tutur aktor A Man Called Ahok itu dalam channel YouTube KinosGina, pada 4 September 2023.

Untuk menghindari dugaan negatif, Denny Sumargo mempersilakan Verny Hasan membuka hasil tes DNA itu terlebih dahulu. Hasilnya, tes menunjukkan dirinya bukan ayah biologis anak perempuan sang DJ.

Setelah mendengar hasil itu, Denny menatap lekat sang DJ sambil berkata, “Kau baj*ngan. Sudah fitnah saya selama 7 tahun. Enggak mungkin kau tidak tahu bahwa itu bukan anakku. Sejahat itu hati mu ingin melihat aku hancur.”