Beda dari Nathalie Holscher, Sule Justru Ogah Umbar Kemesraan: Kalau Enggak Jadi Malu

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |11:19 WIB
Beda dari Nathalie Holscher, Sule Justru Ogah Umbar Kemesraan: Kalau Enggak Jadi Malu
Sule enggan umbar kemesraan (Foto: IG Sule)
A
A
A

JAKARTA - Komedian Sule ternyata diam-diam tengah dekat dengan seorang perempuan. Namun ia lebih memilih untuk tidak mempublish ke publik, karena ia belum tahu kemana arah hubungan mereka.

"Ada, deket sama wanita. Cuma yaudahlah kita jalani dulu kan kita juga belum tahu," kata Sule dikutip dari YouTube Intens Investigasi.

Hal itu tentu berbanding terbalik dengan mantan istrinya, Nathalie Holscher yang tak malu lagi memamerkan kemesraannya dengan sang kekasih, Ilham Yogi di akun media sosialnya.

Beda dari Nathalie Holscher, Sule Justru Ogah Umbar Kemesraan: Kalau Enggak Jadi Malu

Sule justru merasa malu, apabila sudah dipamerkan ke publik tapi tidak berujung ke pernikahan.

"Takutnya kalau kita pacaran terlalu dikasih lihat terus di publish terus gimana kalau tahu tahu gak jadi kan gue malu," ungkap Sule.

Oleh karena itu, ayah Rizky Febian ini memilih untuk diam-diam dan langsung menikah.

"Mending nanti aja kalau menikah doakan saja lah yang terbaik," papar Sule.

Namun Sule mengaku tidak akan menikah dalam waktu dekat.

"Kalau mau nikah ya pasti lah, tapi untuk saat ini belum dulu lah. Kasih kesepakatan ke anak dulu," kata Sule.

