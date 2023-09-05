Dicibir Netizen karena Pangku Anak Gadisnya, Ferry Maryadi: Itu Normal

JAKARTA - Aktor Ferry Maryadi menanggapi soal viralnya video yang memperlihatkan dirinya tengah memangku sambil memeluk anak gadisnya, Harleyava Princy atau Leya.

Alhasil, Ferry Maryadi dituding memperlakukan putrinya itu seperti anak kecil. Tidak seperti yang dituduhkan oleh netizen, justru menurut Ferry itu adalah hal yang sangat wajar.

"Gak manja sih, normal aja seperti layaknya bapak sama anak perempuan nya. Tidak ada perlakuan khusus karena dia anak perempuan," kata Ferry Maryadi di kawasan Tendean Jakarta Selatan, Minggu (3/9/2023).

Bahkan menurutnya, ini merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan rasa sayangnya terhadap sang putri.

"Tapi mungkin begini cara saya mengekspresikan sayang ke dia, dia juga gitu," tambah Ferry Maryadi.