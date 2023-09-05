Terapkan Pola Hidup Sehat, Babe Cabita Heran Idap Anemia Aplastik

JAKARTA - Komika Babe Cabita belum lama ini menderita Anemia Aplastik. Sempat kritis, namun setelah menjalani perawatan kini kondisi Babe Cabita sudah berangsur pulih.

Sebetulnya, Babe Cabita merasa heran mengapa dirinya bisa terkena penyakit langka tersebut. Padahal sudah dua tahun, ia menerapkan pola hidup sehat.

"Dalam dua tahun terakhir aku menjalani pola hidup sehat, rajin diet, konsumsi serat, olahraga, nggak macam-macam," kata Babe Cabita saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

"Tapi pas lagi hidup sehat malah tahu sakit itu," tambah Babe Cabita keheranan.

Semetara itu, dokter juga tidak mengetahui pasti apa penyebab suami Zulfati Indraloka ini mengidap Anemia Aplastik.

Kini Babe Cabita rutin minum obat dan harus melakukan pemeriksaan secara berkala.

Akan tetapi ada cara alternatif untuk bisa sembuh yaitu dengan menjalani transplantasi tulang sumsum di Singapura.

