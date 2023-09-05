Pekan Ini, Wulan Guritno Diperiksa Terkait Kasus Promosi Judi Online

JAKARTA - Wulan Guritno alias WG akan diperiksa penyidik Bareskrim Mabes Polri. Ia diperiksa setelah diduga ikut mempromosikan situs judi online di media sosialnya.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia, Muhammad Zainul Arifin. Dalam kasus ini, Zainul berpartisipasi mengumpulkan nama 26 artis dan komedian yang memiliki keterlibatan.

Zainul menyebut, Wulan Guritno sendiri diduga ikut mempromosikan situs judi online. Dia pun membeberkan nama-nama artis yang diduga terlibat dalam kasus judi online ini.

"Inisialnya pertama adalah Wulan Guritno WG, FP, DP, YL, kemudian DD, kemudian OL, DC, AL, GD, DC, BW, AM, AM, NM, CV, kemudian YY, CC, CH, IM, S, KO, HH, AL, JI, AT, terakhir ada ZG," kata Zainul Arifin, belum lama ini.

"Mungkin yang komedian ada S, kemudian ada DC. Penyanyi dangdut juga ada, penyanyi dangdut yang terakhir ZG sama AT, ya mungkin kawan-kawan udah tahu lah ya," sambungnya.

Zainul kemudian membeberkan kisaran honor yang diterima para artis dari kegiatan promosi itu.

"Minimal Rp10 juta, tapi maksimal lebih dari Rp100 juta. Saya pikir kalau sekelas Wulan Guritno nggak mungkin Rp10 juta, di endorse, mereka sebagai Brand Ambassador," ujarnya.