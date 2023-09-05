Mesum di Ruang Publik, Kanye West dan Istri Dilarang Seumur Hidup Naiki Kapal Venesia

LOS ANGELES - Kanye West dan istrinya, Bianca Censori melakukan aksi mesum di ruang publik. Karena aksinya tersebut, mereka dilarang seumur hidup menaiki kapal milik salah satu perusahaan penyewaan kapal di Venesia.

Diketahui, Kanye West dan Bianca Censori terlihat bermesraan di taksi air, Venesia. Adegan yang tak pantas ditunjukan oleh Kanye West.

Sang rapper memperlihatkan bokong telanjangnya. Menurut Dailymail, rapper berusia 46 tahun itu duduk di belakang taksi sungai atau kapal, sementara Bianca meletakkan kepala di pangkuannya.

Atas insiden itu, Venezia Turismo Motoscafi, perusahaan penyewaan kapal tersebut pun buka suara. Mereka benar-benar mengecam aksi mesum Kanye West dan Bianca Censori.

"Di dalam pesawat, pengemudi harus memperhatikan lalu lintas dan tidak melihat kata-kata kotor tersebut. Jika ini terjadi, dia akan segera turun dan melaporkan pelanggaran kepada pihak yang berwenang," kata pihak Venezia Turismo Motoscafi, kepada Dailymail Australia, dikutip pada Selasa (5/9/2023).

