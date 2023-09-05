Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Joe Jonas Masih Pakai Cincin Kawin di Tengah Isu Cerai dari Sophie Turner

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |09:28 WIB
Joe Jonas Masih Pakai Cincin Kawin di Tengah Isu Cerai dari Sophie Turner
Joe Jonas masih pakai cincin kawin (Foto: IG Sophie Turner)
A
A
A

LOS ANGELES - Joe Jonas bikin heboh publik usai dikabarkan akan bercerai dengan sang istri, Sophie Turner. 4 tahun menjalin pernikahan pasangan selebritis Hollywood ini diisukan mantap berpisah.

Joe justru tepergok masih mengenakan cincin kawinnya dengan Sophie saat manggung di Austin, Texas, Amerika Serikat, Senin 4 September 2023.

“Joe Jonas mengenakan cincin kawinnya di acara Jonas Brothers malam ini di Austin, Texas,” tulis akun Twitter @PopCrave.

Joe Jonas Masih Pakai Cincin Kawin di Tengah Isu Cerai dari Sophie Turner

Dalam postingan yang beredar, Joe terlihat enjoy bernyanyi di atas panggung bersama kedua saudaranya, Nick dan Kevin Jonas. Saat mengarah ke arah fans, terlihat Jonas masih mengenakan cincin pernikahannya dengan Sophie Turner di jari manisnya itu.

Saat memegang mikrofon pun, terlihat jelas cincin tersebut masih melingkar di jari Joe Jonas.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/33/2979131/joe-jonas-go-public-dengan-stormi-bree-move-on-dari-sophie-turner-FRKPA4kb8D.jpg
Joe Jonas Go Public dengan Stormi Bree, Move On dari Sophie Turner?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/33/2878082/terungkap-alasan-joe-jonas-gugat-cerai-sophie-turner-YIwYSsXCjb.jpg
Terungkap Alasan Joe Jonas Gugat Cerai Sophie Turner
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/04/33/2876534/joe-jonas-dan-sophie-turner-dikabarkan-bakal-cerai-oO3WhV3LJo.jpg
Joe Jonas dan Sophie Turner Dikabarkan Bakal Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/24/33/2713905/joe-jonas-belajar-akting-dari-sophie-turner-sebut-istrinya-kritikus-terberat-pPLzHxDze7.jpg
Joe Jonas Belajar Akting dari Sophie Turner, Sebut Istrinya Kritikus Terberat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/24/33/2713860/joe-jonas-hampir-jadi-spider-man-tapi-kalah-dari-andrew-garfield-dia-memang-pantas-LaSFH6WkIq.jpg
Joe Jonas Hampir Jadi Spider-Man tapi Kalah dari Andrew Garfield: Dia Memang Pantas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/04/33/2556130/selamat-sophie-turner-hamil-anak-keduanya-dengan-joe-jonas-GVZjho5hua.jpeg
Selamat, Sophie Turner Hamil Anak Keduanya dengan Joe Jonas
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement