Joe Jonas Masih Pakai Cincin Kawin di Tengah Isu Cerai dari Sophie Turner

LOS ANGELES - Joe Jonas bikin heboh publik usai dikabarkan akan bercerai dengan sang istri, Sophie Turner. 4 tahun menjalin pernikahan pasangan selebritis Hollywood ini diisukan mantap berpisah.

Joe justru tepergok masih mengenakan cincin kawinnya dengan Sophie saat manggung di Austin, Texas, Amerika Serikat, Senin 4 September 2023.

“Joe Jonas mengenakan cincin kawinnya di acara Jonas Brothers malam ini di Austin, Texas,” tulis akun Twitter @PopCrave.

Dalam postingan yang beredar, Joe terlihat enjoy bernyanyi di atas panggung bersama kedua saudaranya, Nick dan Kevin Jonas. Saat mengarah ke arah fans, terlihat Jonas masih mengenakan cincin pernikahannya dengan Sophie Turner di jari manisnya itu.

Saat memegang mikrofon pun, terlihat jelas cincin tersebut masih melingkar di jari Joe Jonas.

