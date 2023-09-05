Andra Ramadhan Akui Lebih Dulu Jatuh Cinta pada Instrumen Ini sebelum Gitar

JAKARTA - Andra Ramadhan kini dikenal sebagai salah satu gitaris handal Tanah Air. Melodi yang dia mainkan membuat karya-karya grup band Dewa 19 semakin hidup.
Namun, siapa sangka bahwa ternyata gitar bukan instrumen pertama yang dia inginkan untuk dikuasai. Pria asal Surabaya, Jawa Timur, ini justru dahulu berminat menguasai drum saat kelas 1 SMP.
Sayang, keinginannya itu terpaksa ditahan karena kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Andra khawatir kegiatan bermain drum akan mengganggu para tetangga.
"Karena gue tinggalnya di kampung terus nggak mungkin punya ruangan yang kedap gitu, orang tua bilang, 'nih pasti berisik tetangga pasti protes kalau kamu main drum', wah iya ya," kata Andra, dikutip dari YouTube SiCepat Express, Selasa (5/9/2023).