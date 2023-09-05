5 Artis yang Dicap Suka Cari Sensasi

JAKARTA - Selalu ada kabar yang menarik dari dunia hiburan. Ada saja sensasi dari para selebriti Tanah Air yang akhirnya jadi sorotan publik.

Berikut ini Okezone hadirkan 5 artis yang dicap suka cari sensasi, dilansir dari berbagai sumber.

1. Nikita Mirzani

Artis Nikita Mirzani merupakan artis yang kerap dinilai cari sensasi. Pasalnya, ibu tiga anak ini selalu muncul dan berani mengomentari hal apapun yang biasanya sedang ramai diperbincangkan di media sosial.

Kehidupan pribadinya pun tak pernah lepas dari kontroversi. Mulai dari gemar memamerkan foto seksinya, beberapa kawin cerai, bahkan sempat juga mencicipi tahanan karena berseteru dengan Dito Mahendra.