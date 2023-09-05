Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Pecahkan Rekor, One Piece Kalahkan Peringkat Wednesday dan Stranger Things

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |23:50 WIB
Pecahkan Rekor, One Piece Kalahkan Peringkat Wednesday dan Stranger Things
One Piece pecahkan rekor (Foto: The Direct)
A
A
A

JAKARTA - Live action serial anime terpopuler di Jepang, One Piece, berhasil mencetak rekor baru di Netflix usai dirilis pada 31 Agustus 2023 kemarin. Dilansir dari Independent UK, dalam beberapa hari pertama peluncurannya, One Piece telah naik menjadi serial TV peringkat 1 di 84 negara berbeda di seluruh dunia.

Hal tersebut tentu melampaui tonggak sejarah yang ditetapkan oleh musim pertama serial Wednesday dan serial fiksi ilmiah Stranger Things musim keempat. Pasalnya, kedua acara tersebut sempat menduduki peringkat No 1 di 83 wilayah selama akhir pekan pertama peluncurannya.

Kesuksesan live action One Piece ini juga dapat dilihat dari viralnya tayangan itu di sosial media. Para Nakama, penggemar One Piece berbondong-bondong membicarakan live action dengan 8 episode tersebut.

Bahkan, salah satu karakter di anime tersebut, Zoro begitu viral usai dimainkan oleh aktor Jepang, Mackenyu Arata. Fenomena jelas semakin membuat warganet penasaran dan menyaksikan live action One Piece.

One Piece

Sebagai informasi, live action One Piece akan menceritakan awal mula Monkey D. Luffy membentuk geng bajak laut bersama anggota lainnya. Akan ada banyak keseruan yang akan hadir di film yang diadaptasi dari manga bertajuk serupa itu.

