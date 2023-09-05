Bukan Sekadar Meme, Film Barbenheimer Segera Diproduksi

JAKARTA - Film Barbie dan Oppenheimer sempat menjadi film yang diperbincangkan beberapa waktu lalu. Dua film dengan genre bertolak belakang ini tayang pada jadwal yang yang sama.

Penggemar Barbie dan Oppenheimer pun terus membicarakan hal ini dan berujung pada menonton keduanya. Seiring dua film tersebut masih mejeng di bioskop, meme kocak seputar Barbie maupun Oppenheimer terus bermunculan.

Mereka menginginkan ada film hasil paduan Barbie serta Oppenheimer yang diberi judul Barbenheimer. Tapi, sepertinya lelucon tersebut akan berhenti sebentar lagi karena film Barbenheimer bakal segera terwujud!

Melansir dari Dexerto, terdapat laporan eksklusif dari JoBlo bahwa Full Moon Features, perusahaan yang dipimpin oleh B Charles Band sedang dalam tahap pra produksi film Barbenheimer. Diketahui, film tersebut mengusung genre komedi.

Cerita Barbenheimer

Film Barbenheimer akan menceritakan soal sekelompok boneka yang sudah muak dan mereka pun membuat bom atom. Namun begitu, belum diketahui jelas, siapa yang akan menulis maupun mengarahkan film ini.

“Jauh di dalam Dollsville, sekelompok boneka wanita yang muak – dipimpin oleh Dr. Barbenheimer yang brilian – membangun sebuah atom bom," tulis sinopsis dari orang-orang di belakang film Barbenheimer.

Sekelompok wanita ini dikisahkan ingin meruntuhkan patriarki untuk selamanya. Nantinya, penonton akan tahu, di tengah pertarungan antar jenis kelamin, apakah para wanita akan benar-benar 'meledak'?