Sinopsis Film Little Big Soldier yang Dibintangi Jackie Chan

JAKARTA - Sinopsis film Little Big Soldier akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Little Big Soldier adalah sebuah film komedi aksi tahun 2010 yang disutradarai oleh Ding Sheng dan diproduksi serta ditulis oleh Jackie Chan, juga dibintangi oleh Chan dan Leehom Wang.

Film Little Big Soldier berlatar abad ke-3 SM selama periode perang di kawasan China. Setelah pertempuran antara negara bagian Liang dan Wey, hanya dua orang yang masih hidup – seorang prajurit Liang dan seorang jenderal Wey. Prajurit (Jackie Chan) itu selamat karena dia ahli dalam berpura-pura mati, dengan alat yang menonjol seperti mata panah diikatkan ke tubuhnya untuk menambah realisme.

Prajurit tersebut menangkap Jenderal yang terluka, dengan harapan dapat menggunakannya sebagai tiket menuju kebebasan – dengan menyerahkan jenderal musuh kepada raja Liang, Prajurit tersebut dapat diberhentikan dengan hormat dari dinas militer dan kembali ke rumah untuk kehidupan yang damai. Jenderal muda, meskipun ditawan, bersikap merendahkan terhadap Prajurit. Kedua pria ini sering berselisih selama perjalanan panjang dan berliku, namun terpaksa bekerja sama demi bertahan hidup dalam berbagai keadaan: ditipu oleh penyanyi yang menyalahkan mereka atas perang; hampir dibunuh oleh beruang di hutan; diserang oleh sekelompok pengemis; dan ditangkap serta diperbudak oleh sekelompok prajurit Loufan.

Lebih rumitnya lagi, sang Jenderal sebenarnya adalah putra mahkota Wey. Pangeran Wen, adik sang Jenderal, mendambakan takhta Wey. Ketika dia mengetahui bahwa Jenderal selamat dari pertempuran, dia memimpin anak buahnya dalam upaya tanpa henti untuk memburu dan membunuh Jenderal untuk mengamankan klaimnya atas takhta. Meskipun mereka berdiri di pihak yang berlawanan, Prajurit tersebut akhirnya memihak Jenderal melawan Pangeran Wen.

Jenderal dan Pangeran Wen memutuskan untuk bekerja sama ketika mereka diserang oleh prajurit Loufan, yang pemimpinnya berusaha membalas dendam pada Pangeran Wen karena telah membunuh istrinya sebelumnya. Di akhir pertarungan, Pangeran Wen bunuh diri untuk menenangkan pemimpin Loufan dan memberitahu Jenderal bahwa salah satu dari mereka harus hidup untuk menjamin kelangsungan Wey.

