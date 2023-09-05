Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film The Nun 2, Kembalinya Teror Valak

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |16:07 WIB
Sinopsis Film The Nun 2, Kembalinya Teror Valak
Sinopsis Film The Nun 2 (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film The Nun 2 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film The Nun 2 ini merupakan sekuel The Nun tahun 2018 dimana menjadi film ke sembilan dari The Conjuring Universe.

Film The Nun pertama mengisahkan para biarawati di sebuah biara di Rumania pada tahun 1950-an, yang berjuang melawan kekuatan jahat, Valak. Sementara di sekuelnya ini akan menampilkan Suster Irene, pemeran utama dari film pertama yang kembali bertemu dengan Valak si iblis. Tentu pertarungan keduanya tak bisa dihindari.

Sinopsis Film The Nun 2

Sekuel ini berlatar pada tahun 1956, empat tahun setelah film pertama, dan memindahkan latar tempat yang semula di Rumania ke Perancis. Terjadi peristiwa rumit dimana seorang pendeta dibunuh dan Suster Irene harus kembali berhadapan langsung dengan Valak. Film ini menitikberatkan pada pertarungan antara Irene dan Valak, representasi kebaikan dan kejahatan.

Trailernya memperlihatkan Valak meneror sebuah sekolah di Prancis, dan ketika Suster Irene pergi ke sana untuk menyelidiki pembunuhan seorang Pendeta, dia harus kembali berhadapan dengan kekuatan jahat.

Dalam trailer tersebut pula dikisahkan bahwa Valak dulunya adalah seorang Malaikat yang dicabut kekuasaannya oleh Tuhan, menjadikannya salah satu kekuatan jahat paling kuno dan menyeramkan sepanjang masa.

Taissa Farmiga akan mengulangi perannya sebagai Sister Irene dan penonton juga akan kembali melihat Bonnie Aarons sebagai Valak. Peran familiar lainnya dalam film ini adalah Jonas Bloquet sebagai Frenchie.

