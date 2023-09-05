7 Film Terlaris 2023, Ada yang Pendapatannya Tembus USD1 Miliar

JAKARTA - Deretan film terlaris sepanjang tahun 2023. Setelah mengalami masa sulit akibat pandemi COVID-19 selama 2,5 tahun, perfilman global kembali pulih. Deretan rumah produksi raksasa kemudian berebut merilis film-film terbaik mereka.

Beberapa sukses dan berhasil menembus pendapatan sebesar USD1 miliar yang menjadikan proyek ini sebagai film terlaris di 2023. Mengutip Box Office Mojo, ini tujuh film Hollywood terlaris 2023.

1.Barbie (USD1,38 miliar)

Dirilis pada 21 Juli 2023, Barbie mengumpulkan pendapatan sebesar USD1,38 miliar atau setara Rp21 triliun. Dari angka itu, sekitar 55,8 persen (USD771,9 juta) berasal dari pasar internasional dan sisanya disumbang box office Amerika Utara.

Film terlaris sepanjang 2023. (Foto: Warner Bros.)

Dengan hasil itu, Barbie tercatat sebagai film terlaris sepanjang 2023 sekaligus film dengan pendapatan tertinggi yang pernah dirilis Warner Bros. Hasil itu, bahkan sukses mengalahkan pendapatan seri terakhir film Harry Potter.

2.The Super Mario Bros. Movie (USD1,35 Miliar)

Film Hollywood terlaris sepanjang 2023 selanjutnya adalah The Super Mario Bros. Film animasi komputer Jepang-Amerika yang dibintangi Chris Pratt, Charlie Day, dan Jack Black ini diadaptasi dari permainan video klasik Nintendo, Super Mario.

Film terlaris sepanjang 2023. (Foto: Universal Pictures)

Dirilis pada 5 April 2023, film ini mengumpulkan pendapatan global sebesar USD1,35 miliar (Rp20,5 triliun). Pendapatan itu, sebesar 57,7 persen (USD784 juta) disumbang box office internasional dan sisanya datang dari pasar domestik (Amerika Utara).

3.Oppenheimer (USD853,2 Juta)

Film ini membukukan pendapatan global sebesar US$853,2 juta atau setara Rp13 triliun saat tayang pada Juli 2023. Dari angka itu, sebesar 63 persen atau USD542 juta disumbang oleh box office internasional dan sisanya dari pasar domestik.

Film terlaris sepanjang 2023. (Foto: Universal Pictures)

Dibintangi Cillian Murphy, Oppenheimer berkisah tentang J. Robert Oppenheimer, seorang fisikawan terkenal yang memainkan peran penting dalam pengembangan bom atom selama Perang Dunia II.