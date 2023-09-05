Javier Parisi, si John Lennon KW Rilis Ulang Lagu Rinto Harahap

JAKARTA - Penyanyi Argentina, Javier Parisi mengemas ulang lagu Rinto Harahap berjudul Love. Proyek tersebut diumumkan dalam sebuah acara bertajuk "Lennon Fantasy" yang diselenggarakan oleh Grammy Music.tv bersama WiseArt dan Royal Prima Musikindo (RPM).

Kemudian, lagu ini juga diproduseri serta featuring bersama Ron "Bumblefoot" Thal, mantan gitaris Gun N' Roses.

Penyanyi yang terkenal karena kemiripan parasnya dengan John Lennon ini mengatakan, dalam proses rekaman lagu dia mempelajari makna dari lirik lagu LOVE tersebut agar dapat menjiwainya ketika menyanyikan dalam versi John Lennon.

"Lagu ini liriknya sangat bagus, saya sangat senang dan sebuah kehormatan bagi saya dapat membawakan lagu dari band legend The Mercy's," ujar Javier Parisi.

Tak cuma lagu, pendengar yang membeli lagu tersebut juga mendapatkan NFT eksklusif dari Javier Parisi.

"Lagu Love ini adalah karya yang luar biasa yang menghadirkan sentuhan magis pada lagu klasik dari The Mercy's. Kini, lagu Love versi Javier Parisi dapat dengan mudah ditemukan dan dibeli secara digital melalui platform IMProduction.io yang merupakan bagian dari Ekosistem Starchandise NFT," ungkap Yosano Ishaq, CEO dari Starchandise.

BACA JUGA: