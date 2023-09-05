Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Javier Parisi, si John Lennon KW Rilis Ulang Lagu Rinto Harahap

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |01:01 WIB
Javier Parisi, si John Lennon KW Rilis Ulang Lagu Rinto Harahap
Javier Parisi, John Lennon Kw rilis lagu Rinto Harahap (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Argentina, Javier Parisi mengemas ulang lagu Rinto Harahap berjudul Love. Proyek tersebut diumumkan dalam sebuah acara bertajuk "Lennon Fantasy" yang diselenggarakan oleh Grammy Music.tv bersama WiseArt dan Royal Prima Musikindo (RPM).

Kemudian, lagu ini juga diproduseri serta featuring bersama Ron "Bumblefoot" Thal, mantan gitaris Gun N' Roses.

Penyanyi yang terkenal karena kemiripan parasnya dengan John Lennon ini mengatakan, dalam proses rekaman lagu dia mempelajari makna dari lirik lagu LOVE tersebut agar dapat menjiwainya ketika menyanyikan dalam versi John Lennon.

John Lennon KW Rilis Ulang Lagu Rinto Harahap

"Lagu ini liriknya sangat bagus, saya sangat senang dan sebuah kehormatan bagi saya dapat membawakan lagu dari band legend The Mercy's," ujar Javier Parisi.

Tak cuma lagu, pendengar yang membeli lagu tersebut juga mendapatkan NFT eksklusif dari Javier Parisi.

"Lagu Love ini adalah karya yang luar biasa yang menghadirkan sentuhan magis pada lagu klasik dari The Mercy's. Kini, lagu Love versi Javier Parisi dapat dengan mudah ditemukan dan dibeli secara digital melalui platform IMProduction.io yang merupakan bagian dari Ekosistem Starchandise NFT," ungkap Yosano Ishaq, CEO dari Starchandise.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155717/trust-kIJP_large.jpg
Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/205/3154287/the_sounds_project-Sb9a_large.jpg
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/205/3136551/meysha_gobel-J4xr_large.jpeg
Meysha Gobel Debut Internasional, Suara Baru Pop RnB dari Gen Z Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134886/ryza_ahmad_rinema_band-otFe_large.jpeg
Sukses Bersama Judika, Ryza Ahmad Kini Kolaborasi dengan Rinema Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/205/3126299/adi_kla_project-4emF_large.jpg
Jaga Kepercayaan Musisi, WAMI Umumkan Jadwal Baru Distribusi Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125259/kolaborasi_dengan_andi_rianto_dimas_supartono_lanjutkan_kiprah_mendiang_ayah-hn2L_large.jpeg
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement