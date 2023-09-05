Bangga, Amora Lemos Tulis Lagu Sendiri di Single Kedua

JAKARTA - Amora Lemos mengikuti jejak sang ibunda Krisdayanti di belantika musik Indonesia. Kinim Amora telah mengeluarkan dua single. Terbaru, Amora menghadirkan lagu bertajuk Selalu Bersama.

Spesial, lagu tersebut ditulis sendiri oleh Amora. Lagu Selalu Bersama tidak hanya menjadi kelanjutan dari single perdananya yang dirilis pada bulan Desember 2022 lalu yang bertajuk "Buku Mimpiku", tetapi juga menjadi upaya sang penyanyi cilik untuk menghembuskan nyawa yang lebih personal ke dalam karyanya. Berdurasi 3 menit dan 40 detik, Amora Lemos menyenandungkan dengan riang apa yang menjadi janji setianya bagi para sahabat yang senantiasa menjadi gemintang dalam hari-harinya:

"Bila suatu hari kita harus pergi berjalan sendiri / Jangan lupa nanti bersama kembali di sini / Ke mana kakiku 'kan melangkah / Ku ingin selalu bersama mereka / Berjanji 'tuk selalu ada,” bunyi lirik Selalu Bersama.

Lagu Selalu Bersama menyimpan makna yang semakin istimewa bagi Amora Lemos. Sebab ini pertama kalinya Amora bertindak sebagai penulis lagu bersama dengan songwriter veteran Caturadi Septembrianto dan Franky Indrasmoro.

"Senang sekali rasanya saya bisa merilis lagu yang juga adalah hasil ide saya sendiri," ujar Amora Lemos. "Singkatnya, lagu 'Selalu Bersama' ini adalah mengenai saya dan teman-teman saya yang punya berbagai macam karakter dan keunikan masing-masing. Yang cukup bikin saya terkejut adalah, meskipun ini menjadi kali pertama saya sebagai penulis lagu, ternyata proses workshop untuk menciptakan lagu 'Selalu Bersama' ini berjalan dengan sangat mulus dan lancar. Hati saya sangat senang sekaligus penuh dengan rasa syukur."

Amora Lemos memutuskan untuk merilis Selalu Bersama pada hari Selasa, 5 September 2023 - ternyata, hari tersebut juga merupakan hari ulang tahunnya yang ke-12.