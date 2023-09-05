6 Lagu Ciptaan Mendiang Erwin Prasetya untuk Dewa 19

JAKARTA - Erwin Prasetya merupakan salah satu pendiri Dewa 19 yang terbentuk pada 1986. Huruf E dalam nama band itu merupakan akronim dari namanya.

Sang basis meninggal pada 2 Mei 2020 di usia 48 tahun. Ia mengembuskan napas terakhirnya di RS Sari Asih, Ciputat, Tangerang, lantaran infeksi lambung.

Erwin sebenarnya telah hengkang dari Dewa 19 sejak 2002. Meski sosoknya telah tiada, ada kontribusi almarhum dalam bentuk karya masih tetap abadi dalam grup band tersebut.

Berikut ini Okezone hadirkan 6 lagu ciptaan Erwin Prasetya untuk Dewa 19.

1. Kirana

Lagu Kirana terangkum dalam album 'Pandawa Lima' rilisan 1997. Ciptaan Erwin ini bahkan dijadikan sebagai single hits dari album tersebut oleh Ahmad Dhani.

Lagu Kirana disebut memiliki tingkat kesulitan tinggi untuk dibawakan. Hal ini diakui oleh Marcello Tahitoe dan Virzha sebagai vokalis baru Dewa19.