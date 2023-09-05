Elkasih Menjamin, El Ibnu akan Terima Hak Royaltinya Secara Penuh

JAKARTA - Para personel band Elkasih ikut memperjuangkan royalti untuk mantan vokalis mereka, El Ibnu. Saat ini, mereka tengah memperjuangkan royalti untuk lagu ciptaan El Ibnu berjudul Kau Tigakan Cinta yang sempat viral di media sosial belakangan ini.

Mengetahui bahwa El Ibnu kini tengah mengidap stroke selama beberapa tahun terakhir, para personel band Elkasih pun bahu membahu untuk menjamin mantan vokalisnya tersebut bisa mendapat hak royalti secara penuh. Terlebih, ada sekitar 10 lagu yang diciptakan oleh El Ibnu dan dibawakan oleh Elkasih dalam dua album.

"Kalau untuk lagunya El Ibnu ya untuk El Ibnu aja, kan publishing hanya menguasakan untuk penciptanya bukan artisnya jadi ya untuk El Ibnu aja," ujar keyboardist Elkasih, Arie Sapta Hernawan alias El Ari, di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023).

"Kan kita ada dua album ada 13 lagu, El Ibnu ciptain 10 lagu ya 10 lagu itu sepenuhnya hak El Ibnu," sambungnya.

Para personel Elkasih sendiri baru saja menyambangi pihak Publishing Nagaswara sebagai bentuk perjuangannya mendapat hak royalti. Bahkan El Ari pun mengaku puas karena langkahnya disambut baik oleh pihak label.

Sebelumnya, Elkasih telah lebih dulu menyambangi kantor WAMI (Wahana Musik Indonesia) dan juga mendapat kabar baik terkait nasib royaltinya itu.

"Kita ke Nagaswara Publishing ini untuk mempertanyakan royalti dari sisi mekanikalnya, karena WAMI itu kan dari sisi Performing Right nya, royalti mekanikalnya kita beri kuasa pada Nagaswara sejak 2020," beber El Ari.