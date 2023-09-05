Angie Zelena Bagi Tips Menulis Lagu, Usai Ciptakan Cinta Lelaki dalam Waktu Singkat

JAKARTA - Angie Zelena mencurahkan perasaannya dalam lagu baru berjudul Cinta Lelaki. Lagu ini mengisahkan soal perasaan wanita yang sudah jenuh dengan laki-laki sampai muncul trust issue.

Melalui lagu ini, Angie Zelena ingin menyampaikan pada wanita di luar sana untuk tidak terburu-buru menjalin hubungan baru. Nikmati sejenak masa-masa healing hingga perasannya sembuh.

Angie sendiri diketahui menulis sendiri lagu terbarunya tersebut. Bahkan yang paling menarik, Angie mampu menyelesaikan setiap rangkaian kalimat untuk lirik lagu Cinta Lelaki hanya dalam waktu kurang dari 30 menit.

"Sebenarnya di bawah 30 menit yang aku rasain, kaya 10 atau 20 menit aku nulis," kata Angie Zelena, di Gedung Sindo, Selasa (5/9/2023).

Bukan hanya sekedar menyuguhkan kualitas vokal yang ciamik lewat lagu yang diciptakannya sendiri. Angie juga turut mengandalkan perasaannya berdasarkan pengalaman pribadinya dalam lagu tersebut.

Meskipun sempat ada kata-kata yang dirasa kurang pas, pada akhirnya Cinta Lelaki mampu menjadi sebuah lagu utuh nan menyentuh hati.

"Aku ngerasa pakai feeling jadi suku kata nya tertata dengan sendiri," lanjut Angie.

Bakat Angie Zelena dalam menuliskan lagu dalam waktu cepat memang luar biasa. Kepada MNC Portal, Angie pun tak segan membagikan tips lancar membuat lirik lagu.

Satu di antaranya, Angie mengaku perlu kejujuran dari dalam diri saat menuangkan kalimat demi kalimat.

BACA JUGA: Cerita Angie Zelena Sempat Menjadi Atlet Ice Skating

"Aku tuh nulis lagu biar cepet harus jujur banget dari hati.. jadi aku langsung bisa ada di otak buat nulis dengan relate," jelas jebolan The Voice Kids.

Menurut Angie Zelena, dirinya menuliskan lirik lagu secara dibuat-buat, dia justru akan sulit merangkai kata. Terlebih, Angie harus benar-benar jujur demi menghasilkan lagu unik dan lain dari lagu-lagu yang sudah ada.