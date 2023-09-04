Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

September Semakin Seru dengan Program Paling Spectacular di GTV

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |11:45 WIB
September Semakin Seru dengan Program Paling Spectacular di GTV
Program seru GTV Spectacular September (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - GTV menghadirkan tayangan seru dan menghibur untuk para penonton setianya. Di bulan September ini, GTV bahkan memiliki serangkaian acara menarik jelang ulang tahunnya, mulai dari program horor hingga program kesayangan yang bikin kaya rame-rame.

Bukan hanya program terbaik yang hadir memeriahkan bulan September. Kamu juga menyaksikan langsung keseruan “SUPERDEAL INDONESIA LOVE SURABAYA” pada 29-30 September pukul 18.00 WIB.

Mau pilih uang atau hadiah di balik tirai, Andhika Pratama, Edric Chandra dan Gilang Gombloh siap bikin galau peserta di Royal Plaza Surabaya dan bikin kamu yang di rumah ketawa ngakak sampai terharu.

Untuk kamu yang di Surabaya, kamu bisa datang langsung ke Royal Plaza Surabaya pada tanggal 21-23 September, ikut seru-seruan bareng Andhika Pratama, siapa tau kamu yang bawa pulang hadiahnya!

GTV

Keseruannya tentunya tidak sampai di situ saja. Di bulan ini setiap malamnya kamu akan dihantui dengan berbagai cerita menegangkan yang ditemui Frislly Herlind, Rudy Ruach, dan Den Ananda di berbagai lokasi. Setiap Senin sampai Sabtu pukul 22.30 WIB, kamu akan diajak menguji nyali dan keberanianmu di “DEG DEG-AN”.

Selain yang seram-seram kamu akan diajak healing ke berbagai provinsi lewat program “I LOVE INDONESIA”.  kamu akan diajak menjelajahi indahnya alam dan budaya bersama Marlon Abraham, setiap hari Minggu pukul 15.30 WIB. Siap-siap terkesima dengan cantiknya pemandangan daerah di Indonesia, ya!

Setiap ingat gameshow pasti GTV yang muncul pertama kali! Kamu wajib nonton keseruan Komeng, Jarwo Kwat, dan Astrid Tiar Di “HIDDEN GAMES” setiap Kamis dan Jumat pukul 15.00 WIB. Mulai dari tingkah lucu para peserta, sampai lawakan khas Komeng dan Jarwo Kwat dijamin mengundang tawa.

Rangkaian program paling spektakuler ini dihadirkan untuk menyambut something amazing yang akan hadir sebentar lagi. Sayang buat dilewatin kan? Semua program terbaik GTV bisa kamu saksikan melalui aplikasi RCTI+ dan Vision+.

Follow juga sosial media GTV di @officialgtvid untuk terus update mengenai info program-program seru lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/598/3188186/animasi_gtv-4csz_large.jpg
Kini Hadir di Channel 30, GTV Siap Manjakan Penonton Cilik dengan Animasi Seru Tiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/598/3188122/gtv_channel_30-9GMD_large.jpg
Kini GTV Hadir di Channel 30, Gambar Lebih Jernih dan Stabil untuk Nonton New Family 100
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175581/amazing_23_gtv-yD3Q_large.jpg
Malam Puncak HUT ke-23 GTV Bertabur Kolaborasi Spektakuler para Bintang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175538/vega_darwanti-rYya_large.jpg
Harapan Vega Darwanti di 23 Tahun GTV: Selalu Menghibur dan Menginspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175507/happy_asmara-njFC_large.jpg
Happy Asmara Berharap GTV Terus Jadi Wadah bagi Seniman Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/598/3174284/gtv_amazing_hut_23-4bPy_large.jpg
Kangen Band hingga Changcuters Meriahkan Perayaan HUT GTV ke-23
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement