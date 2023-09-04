September Semakin Seru dengan Program Paling Spectacular di GTV

JAKARTA - GTV menghadirkan tayangan seru dan menghibur untuk para penonton setianya. Di bulan September ini, GTV bahkan memiliki serangkaian acara menarik jelang ulang tahunnya, mulai dari program horor hingga program kesayangan yang bikin kaya rame-rame.

Bukan hanya program terbaik yang hadir memeriahkan bulan September. Kamu juga menyaksikan langsung keseruan “SUPERDEAL INDONESIA LOVE SURABAYA” pada 29-30 September pukul 18.00 WIB.

Mau pilih uang atau hadiah di balik tirai, Andhika Pratama, Edric Chandra dan Gilang Gombloh siap bikin galau peserta di Royal Plaza Surabaya dan bikin kamu yang di rumah ketawa ngakak sampai terharu.

Untuk kamu yang di Surabaya, kamu bisa datang langsung ke Royal Plaza Surabaya pada tanggal 21-23 September, ikut seru-seruan bareng Andhika Pratama, siapa tau kamu yang bawa pulang hadiahnya!

Keseruannya tentunya tidak sampai di situ saja. Di bulan ini setiap malamnya kamu akan dihantui dengan berbagai cerita menegangkan yang ditemui Frislly Herlind, Rudy Ruach, dan Den Ananda di berbagai lokasi. Setiap Senin sampai Sabtu pukul 22.30 WIB, kamu akan diajak menguji nyali dan keberanianmu di “DEG DEG-AN”.

Selain yang seram-seram kamu akan diajak healing ke berbagai provinsi lewat program “I LOVE INDONESIA”. kamu akan diajak menjelajahi indahnya alam dan budaya bersama Marlon Abraham, setiap hari Minggu pukul 15.30 WIB. Siap-siap terkesima dengan cantiknya pemandangan daerah di Indonesia, ya!

Setiap ingat gameshow pasti GTV yang muncul pertama kali! Kamu wajib nonton keseruan Komeng, Jarwo Kwat, dan Astrid Tiar Di “HIDDEN GAMES” setiap Kamis dan Jumat pukul 15.00 WIB. Mulai dari tingkah lucu para peserta, sampai lawakan khas Komeng dan Jarwo Kwat dijamin mengundang tawa.

Rangkaian program paling spektakuler ini dihadirkan untuk menyambut something amazing yang akan hadir sebentar lagi. Sayang buat dilewatin kan? Semua program terbaik GTV bisa kamu saksikan melalui aplikasi RCTI+ dan Vision+.

